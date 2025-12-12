Lab de Ideas

Decathlon abre su tercer tienda en Costa Rica: más de 65 deportes bajo un mismo techo y la promesa de seguir creciendo en la región

Decathlon llegó a Costa Rica en diciembre de 2024, con la apertura de su primer tienda en Curridabat; posteriormente, y en junio 2025, abrió en Alajuela

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Decathlon — La cadena francesa de productos deportivos, Decathlon, inauguró este viernes 12 de diciembre su tercer tienda en Costa Rica, ubicada en Multiplaza Escazú.








