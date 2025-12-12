Decathlon abre su tercer tienda en Costa Rica: más de 65 deportes bajo un mismo techo y la promesa de seguir creciendo en la región

Lab de Ideas con apoyo de Decathlon — La cadena francesa de productos deportivos, Decathlon, inauguró este viernes 12 de diciembre su tercer tienda en Costa Rica, ubicada en Multiplaza Escazú.

El nuevo espacio, de 1.600 metros cuadrados, ofrece más de 5.000 productos para 65 disciplinas deportivas, “todo bajo un mismo techo”. Así lo señaló a El Financiero Matías Ballesteros, director Comercial de Decathlon en Centroamérica y el Caribe:

“Una de nuestras promesas de marca es que, en Decathlon, el público podrá cubrir todas sus necesidades deportivas, independientemente de su nivel de práctica: desde quienes están iniciando hasta los más expertos”.

Conversamos con el director Comercial de Decathlon en Centroamérica y El Caribe, Matías Ballesteros. (Decathlon/Decathlon)

Tres tiendas en su primer año

Decathlon llegó al país en diciembre de 2024 con la apertura de su primera tienda en Metro Plaza, Curridabat. En junio de 2025 inauguró su segundo local en City Mall, Alajuela.

Según Ballesteros, este rápido crecimiento responde “al compromiso de la sociedad tica con la práctica deportiva, con el bienestar y con la salud como motor de vida, por lo que nos han recibido muy bien desde nuestra llegada al país”.

Los primeros compradores de Decathlon Multiplaza Escazú hicieron fila desde tempranas horas este viernes. (Alonso Tenorio)

Esa recepción quedó en evidencia este viernes, cuando los primeros compradores hicieron fila desde tempranas horas y fueron recibidos con obsequios: una tarjeta de regalo de ₡25.000 para las primeras 30 personas, y una mochila Quechua para los siguientes 70, hasta completar los primeros cien.

Ballesteros destacó que entre las novedades de la tienda de Escazú destacan sus servicios preventa —como el taller de raquetas— y postventa —para por ejemplo, ciclismo—, así como nuevos productos para deportes técnicos como la escalada.

La marca también implementará estrategias de economía circular, “tan importantes en un país como Costa Rica, con su firme compromiso con el cuido del ambiente y del planeta”.

Decathlon llegó a Costa Rica en diciembre de 2024, con la apertura de su primer tienda en Curridabat; posteriormente, y en junio 2025, abrió en Alajuela. (Alonso Tenorio)

Seguir creciendo

Además de sus tres tiendas en el país, Decathlon abrió en noviembre su primer local en El Salvador, fortaleciendo la expansión regional que inició en Ciudad Panamá, en julio del año pasado.

De cara al futuro, Ballesteros adelantó que 2026 será un año de consolidación para la marca:

“Vamos a seguir creciendo con el firme compromiso de acercar estos 65 deportes a la población, garantizando la mejor relación calidad-precio, y cubriendo todas las necesidades de nuestros clientes, independientemente de la práctica deportiva que realicen y el nivel que tengan”.

El nuevo espacio, de 1.600 metros cuadrados, ofrece más de 5.000 productos para 65 disciplinas deportivas, “todo bajo un mismo techo”. (Alonso Tenorio/Atenorio)