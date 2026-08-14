Del 20 al 30 de agosto: regresa el shnit San José con más de 25 sesiones de cortometrajes

El shnit San José ya tiene fecha para su edición 2026. Del 20 al 30 de agosto, el público nacional podrá disfrutar de más de 120 cortometrajes distribuidos en 28 funciones, como parte de un festival que conecta a Costa Rica con distintas ciudades del mundo.

El shnit Worldwide Shortfilmfestival es un evento internacional especializado en cortometrajes y nacido en Suiza. A lo largo de 24 años, el festival se ha extendido a diferentes naciones y está en los cines costarricenses desde hace 16.

Bajo el concepto 16 años conectando historias humanas, la edición de este año se celebrará en el Cine Magaly, en San José centro, y en Cinema San Pedro.

“San José vuelve a formar parte de una red internacional de ciudades (Playgrounds) donde miles de personas vivirán simultáneamente una misma celebración del cortometraje. shnit es una comunidad global unida por el poder de las historias”, señaló la organización en un comunicado enviado a la prensa.

La 2026 es la vigésimo cuarta edición de este festival internacional que cumple 16 años presente en Costa Rica. (Alejandra Valenciano/shnit San José)

19 de agosto

La inauguración del festival se realizará el miércoles 19 de agosto a las 8:30 p. m., en el Cine Magaly.

Así comenzará una jornada de once días que incluirá proyecciones de cortometrajes, talleres, conversatorios, encuentros con realizadores, espacios de networking y actividades para fortalecer el intercambio entre la industria y el público.

El objetivo, explicó la organización nacional, es “despertar conversaciones, generar empatía y construir puentes entre personas que quizá nunca se conocerán, pero que pueden emocionarse con una misma historia”.

La inauguración del festival se realizará el miércoles 19 de agosto a las 8:30 de la noche en el Cine Magaly. (Pablo Murillo/shnit San José)

La programación incluye la Competencia Nacional MADE IN COSTA RICA, en la que 18 cortometrajes nacionales competirán por el Premio del Jurado y el Premio del Público. También se realizará el concurso shnit REALTIME, que reta a los participantes a realizar un cortometraje en solo 48 horas para presentarlo en una jornada especial durante el festival.

La competencia internacional, por su parte, estará integrada por varias funciones temáticas dedicadas a géneros como terror, comedia y amor, además de una selección de obras que han destacado en festivales y certámenes alrededor del mundo.

La Muestra Sabor Local: CHURCHILL presentará 27 producciones nacionales, mientras que la sección WORLDWIDE reunirá los cortometrajes seleccionados por un comité integrado por los directores de los distintos Playgrounds.

“Estas funciones WORLDWIDE se proyectarán simultáneamente en las sedes internacionales de shnit, permitiendo que espectadores de diferentes países compartan la misma experiencia”, explicó la organización.

Quienes deseen consultar la programación y adquirir entradas para las funciones pueden ingresar a la página web de shnit San José.