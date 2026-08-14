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Del 20 al 30 de agosto: regresa el shnit San José con más de 25 sesiones de cortometrajes

Este festival internacional cumple 16 años en Costa Rica

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Por Andrea Mora Zamora

El shnit San José ya tiene fecha para su edición 2026. Del 20 al 30 de agosto, el público nacional podrá disfrutar de más de 120 cortometrajes distribuidos en 28 funciones, como parte de un festival que conecta a Costa Rica con distintas ciudades del mundo.








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Cineshnit San José
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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