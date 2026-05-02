Educación financiera

Aprenda aquí a identificar deepfakes y sitios de phishing: no se deje estafar

Llamadas falsas, mensajes engañosos y voces clonadas con inteligencia artificial, figuran entre las principales amenazas digitales que enfrentan hoy los costarricenses

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Por Jimena Rodríguez Zamora

En Costa Rica, las vías más comunes para cometer fraude digital son las llamadas telefónicas, el phishing por correo electrónico o SMS, y más recientemente, deepfakes y clones de voz mediante inteligencia artificial.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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