Educación financiera

Aproveche su aguinaldo: anote estos consejos para evitar deudas y mejorar su salud financiera

Use su aguinaldo de forma estratégica y disfrute de las fiestas sin endeudarse más de lo que puede pagar

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

Diciembre llega cargado de celebraciones, espíritu navideño y por supuesto, del aguinaldo. Este ingreso adicional puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la salud financiera personal y familiar, siempre que se utilice con responsabilidad y sin gastar más de lo previsto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
aguinaldoeducación financierabanco nacional

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.