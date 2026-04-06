Educación financiera

Aproveche su FCL: tome nota de esta guía para cuidar y hasta invertir ese dinero

Este mes cerca de 59.000 personas podrán retirar su FCL. Para aprovechar mejor ese ingreso extraordinario, conversamos con expertos de Coopenae-Wink sobre cómo usarlo de la manera más inteligente

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Coopenae-Wink — Este mes de abril cerca de 59.000 personas podrán retirar su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) tras la finalización del último quinquenio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FCLCoopenae
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.