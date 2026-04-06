Aproveche su FCL: tome nota de esta guía para cuidar y hasta invertir ese dinero

Lab de Ideas con apoyo de Coopenae-Wink — Este mes de abril cerca de 59.000 personas podrán retirar su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) tras la finalización del último quinquenio.

Este retiro representa uno de los ingresos extraordinarios más relevantes fuera del salario habitual que reciben los trabajadores en Costa Rica. Sin embargo, su verdadero impacto no depende solo del monto disponible, sino de cómo se utilice y qué tan informadas sean las decisiones que se tomen.

Lab de Ideas conversó con expertos de Coopenae-Wink para elaborar una guía que ayude a las personas a actuar con criterio antes de usar estos recursos.

“El FCL puede marcar un antes y un después en la vida financiera de una persona, pero eso depende de decisiones concretas e informadas”, destacó Cindy Rivera, gerente de Inclusión Financiera de Coopenae-Wink.

Lab de Ideas conversó con expertos de Coopenae para elaborar una guía que ayude a las personas a actuar con criterio antes de usar los recursos de su FCL. (Creado con IA/La Nación/Creado con IA/La Nación)

La clave: planificar

Según Coopenae-Wink, sin una adecuada planificación, los flujos extraordinarios de dinero tienden a diluirse en el consumo inmediato, perdiendo su potencial a largo plazo.

Por ello, Rivera recomendó seguir cinco pasos básicos para aprovechar mejor este ingreso:

Piense antes de gastar : Evite decisiones impulsivas y evalúe su situación financiera antes de disponer del dinero. Priorice el pago de deudas con tasas altas : Reducir obligaciones mejora su flujo mensual y fortalece su estabilidad. Construya un fondo de emergencia : Destine parte del FCL a crear un respaldo que le evite endeudarse ante imprevistos. Defina un propósito claro : Asignar el dinero a metas específicas ayuda a evitar gastos innecesarios. Ahorre e invierta : “La cooperativa le ofrece tasas de interés muy atractivas, asesoría personalizada y mucha solidez”, afirmó Rivera.

Posibilidades de inversión

Sobre el último punto, Coopenae-Wink subraya el potencial del FCL para fortalecer el patrimonio personal y avanzar hacia metas financieras de largo plazo.

“El acompañamiento es clave para transformar este capital en oportunidades reales. Promovemos la educación financiera, la asesoría personalizada y diversas alternativas de ahorro e inversión que permiten tomar decisiones informadas y sostenibles. No se trata solo de guardar dinero, sino de hacerlo crecer de forma responsable”, explicó Rivera.

Entre las opciones disponibles destacan los certificados de depósito a plazo, los planes de ahorro programado y otros instrumentos diseñados para poner el dinero a trabajar y mejorar la estabilidad financiera.

Coopenae y Wink subrayan el potencial del FCL para fortalecer el patrimonio personal y avanzar hacia metas financieras de largo plazo.

La cooperativa ofrece varias formas de utilizar o multiplicar el FCL:

Ahorro : Los productos FIC y los Certificados de Depósito a Plazo cuentan con tasas competitivas y pueden abrirse de forma digital o en cualquier sucursal del país. Crédito con respaldo del FCL : Los usuarios pueden acceder a préstamos personales de hasta cinco veces el monto de su fondo, utilizando una quinta parte del mismo para abrir un Ahorro FIC como garantía.

Además, quienes se acojan a estas opciones antes del 30 de abril podrán participar por premios de hasta $4.000 en efectivo,becas para cursos en INCAE o un viaje internacional para dos personas.

“Uno de los errores más comunes es tratar el FCL como dinero extra para gastar, cuando en realidad puede ser una oportunidad para reorganizar las finanzas personales. Si se analiza con propósito, el FCL se convierte en un verdadero punto de partida para reducir deudas, crear ahorro y comenzar a invertir de forma responsable”, concluyó Rivera.

Para más información, los interesados pueden ingresar a este enlace o comunicarse al 2257-9060.

Artículo realizado con el apoyo de Coopenae-Wink. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.