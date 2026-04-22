¿Busca carro nuevo en Expomóvil? Anote estas recomendaciones para encontrar la opción a su medida

Expomóvil 2026 reunirá, hasta el próximo domingo 26 de abril, a más de cien marcas de automotores en el Centro de Eventos Pedregal. Esta variedad, si bien representa una ventaja para elegir entre múltiples opciones, también puede resultar abrumadora para los compradores.

Por ello, en Lab de Ideas recopilamos una serie de consejos que le permitirán planificar su compra. Tome nota.

Banco Nacional y el grupo financiero CAFSA proponen establecer un rango de presupuesto total antes de llegar a la feria (este debe incluir la prima, la cuota máxima a pagar por mes, el precio de los seguros y un estimado del marchamo). (Jose Cordero)

Como recomendación general, expertos de Veinsa Motors y Ford Costa Rica aconsejan revisar desde casa las páginas de las marcas y concesionarios para definir los modelos de interés.

El Banco Nacional y el grupo financiero CAFSA, por su parte, proponen establecer un rango de presupuesto total antes de llegar a la feria (este debe incluir la prima, la cuota máxima a pagar por mes, el precio de los seguros y un estimado del marchamo).

Una vez claros estos aspectos, las entidades sugieren tomar en cuenta las promociones que ofrece la feria pero sin comprometerse de inmediato, ni dejarse llevar solo por el atractivo de la cuota mensual: es decir, es necesario comparar tasas, plazos y costos totales del crédito.

¿Y si es mi primer carro?

En el caso de los compradores novatos, los expertos enfatizan en la importancia de priorizar la seguridad, la facilidad de manejo y el costo total controlable.

De acuerdo con Juan Lozano, experto técnico de Autopits, es clave elegir un automóvil según su uso habitual:

“Si es un carro para manejar dentro del GAM, por ejemplo, lo recomendable es elegir uno con cilindraje pequeño que permita ahorrar en gasolina”.

Asimismo, tanto Lozano como los expertos de Toyota sugieren consultar sobre el equipamiento de seguridad, solicitar un test drive y tomar en cuenta el mantenimiento preventivo que requiere el modelo de interés.

También es importante considerar que algunos bancos y aseguradoras encarecen la póliza para conductores sin historial, por lo que una buena opción es solicitar una simulación de la prima anual y mensual del seguro para novatos.

Además, si se requiere financiamiento, se recomienda que la cuota no supere un porcentaje razonable de su ingreso (por ejemplo, entre un 15% y un 20%) para prevenir el sobreendeudamiento.

Expertos sugieren consultar sobre el equipamiento de seguridad, solicitar un test drive y tomar en cuenta el mantenimiento preventivo que requiere el modelo de interés. (Jose Cordero)

De gasolina a carro eléctrico

Si ya es propietario de un vehículo pero desea dejar su carro de combustión por un eléctrico y aprovechar Expomóvil para hacer la transición, expertos de KP Energy Solutions y Emotors recomiendan:

Comparar lo que actualmente gasta en combustible, cambios de aceite, filtros, afinaciones y reparaciones, con lo que invertiría en electricidad y mantenimiento de un vehículo eléctrico.

cambios de aceite, filtros, afinaciones y reparaciones, con lo que invertiría en electricidad y mantenimiento de un vehículo eléctrico. Tomar en cuenta su patrón de uso, como la cantidad de kilómetros que recorre a diario y el tipo de trayecto (cuestas, tráfico pesado o rutas largas), ya que esto definirá la autonomía real y el tamaño de batería que necesita.

y el tamaño de batería que necesita. Mapear la infraestructura de carga que utilizará, considerando el tipo de enchufe en casa, la instalación eléctrica, la potencia, la necesidad de un cargador de pared y disponibilidad de electrolineras en sus rutas frecuentes.

y disponibilidad de electrolineras en sus rutas frecuentes. Consultar sobre la garantía de la batería, la degradación esperada, el costo de reemplazo y la disponibilidad de repuestos. Asimismo, se recomienda optar por marcas y modelos con respaldo local comprobado.

y la disponibilidad de repuestos. Asimismo, se recomienda optar por marcas y modelos con respaldo local comprobado. Averiguar mediante ARESEP los incentivos y exoneraciones vigentes para vehículos eléctricos en Costa Rica (impuestos reducidos o exonerados hasta ciertos montos), ya que influyen en el precio final frente a un vehículo de gasolina equivalente.

En un entorno con múltiples opciones, condiciones y tecnologías, contar con información clara y un plan definido puede marcar la diferencia entre una compra impulsiva y una decisión estratégica.