Educación financiera

¿Busca carro nuevo en Expomóvil? Anote estas recomendaciones para encontrar la opción a su medida

Si busca su primer carro o quiere transicionar de gasolina a vehículo eléctrico, estas recomendaciones son para usted

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Expomóvil 2026 reunirá, hasta el próximo domingo 26 de abril, a más de cien marcas de automotores en el Centro de Eventos Pedregal. Esta variedad, si bien representa una ventaja para elegir entre múltiples opciones, también puede resultar abrumadora para los compradores.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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