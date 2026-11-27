Para emprendedores y empresarios, los últimos meses del año representan una oportunidad para evaluar el rumbo de su negocio, corregir decisiones y prepararse para los desafíos del año siguiente.

En un entorno marcado por cambios tecnológicos, nuevas dinámicas de talento y consumidores cada vez más exigentes, “emprender ya no consiste solo en tener una buena idea, sino en desarrollar la capacidad de adaptarse, liderar y tomar decisiones estratégicas”, dijo el administrador de empresas y asesor empresarial, Olman Fallas.

En este contexto, Lab de Ideas conversó con el experto para construir una guía que dé luz en esa preparación de fin de año: tome nota.

Cinco mitos

Para Fallas, tener una buena idea no significa que el negocio vaya a funcionar, por lo que la verdadera oportunidad está en convertir esa idea en una propuesta que pueda sostenerse con el tiempo.

“Validar el mercado, conocer al cliente, entender los costos, contar con una operación eficiente y tener claridad sobre el modelo de negocio son elementos que pueden determinar si esa idea realmente tiene posibilidades de crecer”, explicó el asesor.

Según Fallas, creer que mayores ventas equivalen a crecimiento también representa un mito, pues crecer sin contar con procesos, estructura financiera, talento y capacidad operativa puede generar nuevos problemas.

Para él, una empresa debe preguntarse si está realmente preparada para crecer, ya que vender más y al mismo tiempo tener dificultades para atender clientes, administrar recursos o mantener la rentabilidad es algo que puede coexistir.

Para Fallas, tener una buena idea no significa que el negocio vaya a funcionar, por lo que la verdadera oportunidad está en convertir esa idea en una propuesta que pueda sostenerse con el tiempo. (Shutterstock/Shutterstock)

Otro dos mitos mencionados por Fallas consisten en creer que la tecnología es la solución a todos los problemas de la empresa mientras se considera que el emprendedor debe hacerlo todo. Si bien la tecnología y herramientas como la inteligencia artificial generan importantes oportunidades de eficiencia, productividad e innovación, no sustituyen una estrategia.

Ahora, el hecho de integrar herramientas tecnológicas de forma rigurosa, no quiere decir que el emprendedor debe sobrecargarse de trabajo, especialmente cuando su negocio ya superó las primeras etapas y se encuentra en crecimiento.

“La pregunta no debería ser únicamente ‘¿qué herramienta nueva puedo utilizar?’, sino ‘¿qué problema de mi negocio necesito resolver y cómo puede ayudarme la tecnología a hacerlo mejor?’“.

“Delegar, formar equipos y desarrollar personas capaces de asumir responsabilidades son también habilidades empresariales”, agregó.

Asimismo, el asesor señaló que creer que adaptarse significa cambiar constantemente constituye un quinto mito, pues aunque ajustarse a un entorno en transformación es una necesidad, esto no significa que las empresas deban reaccionar ante cada tendencia o modificar su rumbo cada vez que surge una nueva oportunidad.

“Lo que el empresario necesita es desarrollar el criterio para identificar cuáles cambios realmente importan para su negocio y actuar antes de que el mercado lo obligue a hacerlo”, señaló.

El hecho de integrar herramientas tecnológicas de forma rigurosa, no quiere decir que el emprendedor debe sobrecargarse de trabajo, especialmente cuando su negocio ya superó las primeras etapas y se encuentra en crecimiento. (Cortesía Didier Fernández /Cortesía Didier Fernández)

Evaluar el estado real del negocio

Para Fallas la recta final del año representa una oportunidad para que los empresarios hagan una pausa y evalúen.

Por ello, planteó algunas preguntas que según su criterio podrían orientarles en este análisis:

¿Qué decisiones tomadas este año generaron resultados y cuáles no?

¿Qué tan dependiente sigue siendo la empresa de su fundador?

¿La estructura actual puede sostener un crecimiento mayor?

¿El equipo tiene las capacidades que el negocio necesitará el próximo año?

¿Qué procesos podrían mejorar con tecnología?

¿Las decisiones se están tomando con información suficiente o únicamente desde la urgencia?

¿Qué debería dejar de hacer la empresa para poder avanzar?

Más allá de cerrar el año con resultados positivos, el experto explicó que el verdadero desafío está en entender qué tan preparada está la empresa para el siguiente capítulo:

“El emprendimiento actual exige una evolución del rol del fundador: pasar de resolverlo todo a desarrollar una visión capaz de anticipar escenarios, formar equipos y tomar decisiones que permitan construir negocios sostenibles”, concluyó.