Educación financiera

“Decisiones que protegen”: Presentan libro digital y gratuito para acercar al consumidor al mundo de los seguros

La guía gratuita explica, en lenguaje sencillo, cómo funcionan los seguros, cuándo son necesarios y cómo elegir opciones acordes con las necesidades y el presupuesto de cada persona

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Con el objetivo de acercar el tema de los seguros a la población y eliminar la percepción de que estos son complejos o difíciles de entender, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) lanzó un nuevo libro digital y gratuito sobre ellos, orientado a la educación financiera.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Oficina del Consumidor FinancieroSegurosEducación financiera
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.