“Decisiones que protegen”: Presentan libro digital y gratuito para acercar al consumidor al mundo de los seguros

Con el objetivo de acercar el tema de los seguros a la población y eliminar la percepción de que estos son complejos o difíciles de entender, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) lanzó un nuevo libro digital y gratuito sobre ellos, orientado a la educación financiera.

La publicación, titulada “Seguros: decisiones que protegen – Parte 1”, está disponible en el sitio web oficial de la entidad (www.ocf.fi.cr) y busca que las personas comprendan, de forma sencilla, cómo funcionan estas herramientas.

A través de ejemplos cotidianos y un lenguaje accesible, el libro explica para qué sirven los seguros, en qué momentos pueden ser necesarios y cómo elegir opciones que se ajusten a las necesidades y posibilidades económicas de cada persona.

“Queremos que las personas ganen confianza sobre este producto financiero”, dijo Danilo Montero, director general de la OCF. “Los seguros suelen percibirse como algo complicado o lejano, pero en realidad forman parte de decisiones que pueden tener un impacto importante en la estabilidad financiera de una familia. Este libro busca precisamente traducir esos conceptos a un lenguaje mucho más claro y útil para la vida cotidiana”.

El libro “Seguros: decisiones que protegen – Parte 1”, está disponible en el sitio web oficial de la OCF.

Conciencia y conceptos clave

El libro aborda conceptos básicos, los principales tipos de coberturas, los aspectos que deben revisarse antes de adquirir una póliza y recomendaciones para comprender mejor contratos y condiciones.

Además, enfatiza en la importancia de identificar riesgos y proteger el patrimonio familiar.

“La publicación también invita a reflexionar sobre situaciones de la vida diaria en las que un seguro puede convertirse en un respaldo clave para evitar afectaciones económicas mayores", agregó la OCF. “Desde gastos médicos inesperados hasta afectaciones en la vivienda o pérdida de los ingresos, el libro explica cómo los seguros ayudan a reducir el impacto financiero de los imprevistos y aportar mayor tranquilidad a las familias”.

En esa línea, incluye recomendaciones prácticas para ayudar a las personas a identificar el tipo de seguro que mejor se ajuste a su realidad. Entre ellas destacan analizar los riesgos del hogar, revisar con detalle qué cubre y qué no cubre una póliza, comparar opciones antes de contratar y comprender conceptos como deducibles, exclusiones y montos asegurados.

La OCF enfatizó en que un seguro no debe verse como un gasto, sino como parte de una planificación financiera orientada a proteger la estabilidad económica y el patrimonio familiar, por lo que su contratación no debe responder a decisiones impulsivas.

La OCF enfatizó en que un seguro no debe verse como un gasto, sino como parte de una planificación financiera orientada a proteger la estabilidad económica y el patrimonio familiar.

Este libro forma parte de la biblioteca digital de educación financiera de la OCF, que incluye contenidos sobre ahorro, ciberseguridad, crédito, pensiones, inversiones y finanzas conductuales.