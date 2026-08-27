El auge de las pólizas personales y opciones que se adaptan a cada cliente: BCR Corredora de Seguros explica las tendencias del sector

Lab de Ideas con apoyo de BCR Corredora de Seguros — El mercado de seguros ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

El informe Global Insurance Market Trends 2025, publicado este año por la OCDE, señala que la penetración total de los seguros en Costa Rica alcanzó el 2,4% del PIB el año pasado, lo que evidencia la recuperación sostenida de este indicador frente a años anteriores.

En el segmento personal, los seguros de automóviles, vida, gastos médicos y accidentes son los que más han crecido. En el ámbito empresarial, destacan las pólizas de incendio, todo riesgo, responsabilidad civil, riesgos del trabajo, flotillas, gastos médicos y vida para el personal.

Así lo reflejan los datos de BCR Corredora de Seguros, cuya gerente general, Rebeca Martínez, conversó con EF sobre las principales tendencias que están definiendo al mercado:

“El mercado de seguros en Costa Rica ha tenido un crecimiento importante. A mayo de este año y según datos de la Sugese, los seguros personales habían crecido un 7,8%. Ese es un buen número si se compara con períodos anteriores”.

Conversamos con la gerente general de BCR Corredora de Seguros, Rebeca Martínez, sobre las tendencias que están definiendo al mercado.

Nuevos riesgos

BCR Corredora de Seguros fue la primera corredora del país. Su fundación, hace 17 años, “marcó la pauta y la vanguardia de cómo funciona el resto de las corredurías”, explicó Martínez.

Desde entonces, la corredora ha podido experimentar de primera mano los cambios en el mercado y la aparición de “nuevos riesgos que antes no estaban mapeados”.

“El seguro de ciberriesgo es uno de los que más auge ha tenido. También, y debido a la exposición que tienen los gerentes y las jefaturas, se ha vuelto relevante contar con pólizas para directores y gerentes que les cubran ante decisiones que afecten a terceros”.

En el ámbito personal, Martínez también destacó el auge de seguros para necesidades que anteriormente no contaban con una protección específica: “El seguro dental, por ejemplo, ha tenido una buena aceptación en el mercado costarricense”.

También mencionó las pólizas que cubren pertenencias como celulares o computadoras, así como opciones dirigidas a adultos mayores que contemplan situaciones como caídas, alquiler de equipo especializado o atención médica.

“Trabajamos constantemente para cubrir nuevos riesgos. Tras la pandemia y el auge del teletrabajo, la exposición al riesgo no es la misma que antes. De ahí que algunos productos ya se están adaptando a las nuevas necesitadas en cuenta a coberturas y deducibles”, agregó Martínez.

BCR Corredora de Seguros es la primer corredora del país. Su fundación, hace 17 años, “marcó la pauta y la vanguardia de cómo funciona el resto de las corredurías”, dijo Martínez.

Estos cambios también han transformado la oferta de seguros para hacerla más accesible a una mayor cantidad de personas. El seguro de gastos médicos es un ejemplo de ello:

“Antes esta póliza de Gastos Médicos se veía como un producto inalcanzable, al que solamente podían acceder personas con cierto poder adquisitivo. Hoy los productos se han adaptado a las necesidades del cliente, de manera que más personas puedan acceder a ellos. Eso también explica por qué está creciendo el mercado”.

Herramienta financiera

Martínez enfatizó en que el seguro debe entenderse como una herramienta financiera que permite “cubrir ante lo que pueda ocurrir en el futuro”.

“No hay manera de calcular de antemano el impacto que un siniestro tendrá en nuestra vida. Por ejemplo, si en Costa Rica ocurriera un terremoto, no sabemos si nuestra vivienda quedaría en buenas condiciones o si tendría que reconstruirse por completo. Con el seguro y por una prima conocida, podemos tener nuestra vivienda asegurada para cubrir desde daños leves hasta una reconstrucción desde cero”, explicó.

La experta compartió una serie de recomendaciones para quienes estén en proceso de asegurar sus bienes y a sus familias:

Analizar la exposición al riesgo. Lo primero es identificar la exposición que tienen los activos y las personas del hogar. Entre más activos y pertenencias se tengan, mayor será esa exposición. Priorizar los riesgos. Luego se debe determinar qué riesgo tendría el mayor impacto en las finanzas, siempre considerando el escenario más catastrófico. “Son pocas las personas que pueden asegurar todo y por eso hay que priorizar los riesgos desde el de mayor impacto hasta el menor”. Revisar las condiciones de la póliza. No se debe considerar únicamente la prima o el precio a pagar. También es necesario analizar las coberturas, los deducibles y los requisitos para activar una póliza antes de concretar una propuesta. Proteger la actividad productiva. En el caso de las pymes y los trabajadores independientes, la recomendación es asegurar siempre la herramienta de trabajo, la vida del emprendedor, y el personal a cargo. También existen pólizas que cubren ingresos futuros que podrían perderse ante un evento fortuito y que ayudan a enfrentar obligaciones con empleados o acreedores. Buscar asesoría especializada. Finalmente, Martínez recomendó recurrir siempre a intermediarios autorizados.

“No existe un seguro idéntico para todos. Cada familia, persona y empresa es diferente y por eso hablamos de seguros hechos a la medida. Nuestra propuesta de valor en BCR Corredora de Seguros es brindar asesoría imparcial y personalizada a cada cliente, de acuerdo con sus necesidades”.

Los seguros de esta corredora pueden solicitarse directamente en las oficinas comerciales del BCR, debido a que forma parte del Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica, o por medio de su página web.

Además, sus productos pueden emitirse de manera digital, lo que permite que una persona, desde cualquier parte del país, pueda concretar su póliza sin necesidad de trasladarse a una oficina.

Los seguros de esta corredora pueden solicitarse directamente en las oficinas comerciales del BCR, debido a que forma parte del Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica, o por medio de su página web.