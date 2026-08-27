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El auge de las pólizas personales y opciones que se adaptan a cada cliente: BCR Corredora de Seguros explica las tendencias del sector

El mercado de seguros ha crecido en los últimos años. Conversamos con Rebeca Martínez, gerente general de BCR Corredora de Seguros, sobre las tendencias que han marcado al sector

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Por Andrea Mora Zamora

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Lab de Ideas con apoyo de BCR Corredora de Seguros — El mercado de seguros ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.








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BCRSegurosEspecial Salud 2026
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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