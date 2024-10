El autoexamen no es suficiente: experto aclara cómo detectar a tiempo el cáncer de mama

El autoexamen no es suficiente para detectar a tiempo y prevenir el avance del cáncer de mama.

Así lo indicó el gerente médico de cáncer de mama y ginecólogo de Roche Caribe, Centroamérica y Venezuela, Fabio Matamoros, en una entrevista concedida a EF en el marco del mes de prevención de esta enfermedad, la cual es la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres de América.

Según el especialista, “antes se hablaba mucho del autoexamen como un método para recomendar a la población y con eso llegar a diagnósticos, pero en realidad cuando ya uno palpa algo en una mama es porque se está en estadíos tardíos y el ideal es detectarlo antes de llegar a ellos. Además, el hecho de que uno no palpe nada a la hora de hacerse un autoexamen no quiere decir que no haya alguna anormalidad: por eso la verdadera herramienta para la detección temprana del cáncer de mama es la mamografía”.

La recomendación de la OMS es que el tiempo desde que se detecta la primer alteración hasta que se tiene el diagnóstico completo, no sea mayor a 60 días.

P: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, cuando se habla de cáncer de mama?

R: Los factores de riesgo más importantes van a ser siempre el sexo femenino, el solo hecho de ser mujer, y la edad: a mayor edad, más riesgo. Además, el riesgo se eleva por estilos de vida no saludables y por familiares que han padecido cáncer, sea de mama o de cualquier otro tipo. También hay un factor hormonal en el riesgo, por lo que mientras más menstruaciones haya tenido una mujer, más se expone a las hormonas y más riesgo hay. Por último, un factor de riesgo es el haberse expuesto a radioterapia en el tórax antes de los 30 años.

P: ¿Todos los bultos que aparecen en los pechos son cáncer?

R: No, que una mujer se palpe algo no significa que eso sea cáncer. Para que haya cáncer se necesita que las células estén creciendo de forma anormal y descontrolada, y la única forma de saberlo es tomar una muestra del tejido para que el patólogo lo vea y diga no solo que es cáncer sino qué tipo de cáncer es. Por eso la mujer debe ir al médico inmediatamente.

P: ¿Cuánto es el tiempo recomendado desde que la mujer detecta la primer anomalía hasta que se tiene el diagnóstico completo?

R: La OMS, en sus recomendaciones de atención de cáncer de mama, señala que deberíamos durar no más de 60 días en llegar a un diagnóstico certero de cáncer de mama. Eso implica que la mamografía, el ultrasonido para ver qué tipo de lesión es y los resultados de biopsia, si las pruebas anteriores orientan a que puede haber una lesión maligna, deben estar listos en no más de 60 días. Este diagnóstico incluye el análisis de si hay compromiso de otros órganos y entre más rápido se haga, mejor.

LEA MÁS: Marta Esquivel reconoce fracaso con listas de espera: ‘No avanzamos y la gente se está muriendo’

P: ¿Cuáles son las recomendaciones para la realización de la mamografía?

R: La mamografía debe hacerse de forma regular cada año, después de los 40 años, independientemente de si se palpa algo o no se palpa nada: debe ser un estudio rutinario y una cita imperdible. Este se recomienda hasta los 74 años, desde el punto de vista de salud pública, pero una mujer de mayor edad perfectamente puede hacerse el examen y recibir el diagnóstico para llegar a tasas de sobrevida como cualquier otra paciente.

P: ¿Cuál es la sobrevida del cáncer de mama?

R: Cuando se detecta en estadíos tempranos, el cáncer de mama puede tener sobrevidas de hasta 90% a los cinco años. Por eso hacemos todos estos procesos de concientización para que los diagnósticos lleguen en el momento correcto.

P: ¿Operar siempre es una opción para estas pacientes?

R: No. Los tratamientos se realizan acorde a cada una. Las que se operan de entrada son, generalmente, aquellas que tienen un tumor muy pequeñito en la mama y que no tienen compromiso en los ganglios de la axila. Si la paciente ya tiene un tumor más grande y hay compromiso en los ganglios, esa paciente va a recibir tratamiento primero, antes de ser operada. Ese tratamiento varía dependiendo del tipo de cáncer pero usualmente implica quimioterapia y terapias dirigidas, para reducir el tumor lo más que se pueda y que la cirugía sea lo más conservadora posible.

P: ¿Todos los cánceres de mama se llegan a curar?

R: No. Es importante tener claro que hay cánceres que son incurables. Cuando se habla de estadíos metastásicos, aquellos que no solo tienen lesión en la mama o en la axila sino que también comprometen otros órganos, es cuando hablamos de un cáncer incurable. Pero que hablemos de un cáncer incurable no quiere decir que no sea tratable: existen medicamentos que permiten que la mujer prolongue su vida y que la prolongue con calidad y eso es importante tenerlo claro. Mucho depende de cual sea la capacidad de los países para hacer más diagnósticos en estadíos tempranos, porque ahí es donde más posibilidades tienen las pacientes de curarse: entre menos sea el porcentaje de pacientes que se diagnostican en etapa metastásica, más son las pacientes que se van a curar.

Ninguna mujer está exenta de tener cáncer de mama y por eso la recomendación es hacer los estudios diagnósticos lo más periódicamente posible; pero en los casos de las pacientes que ya tienen el diagnóstico, es fundamental que reciban la atención que este cáncer amerita y que permanezcan en control todo el tiempo, incluso cuando ya están en tratamiento de cura pues estas tienen que revisar que el cáncer no vuelva a aparecer.

---

‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.