Lab de Ideas

‘El Electo’: la comedia política que desnuda el poder llega a Teatro Espressivo

La obra se estrenará este 31 de octubre y tendrá funciones hasta el domingo 23 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Teatro Espressivo estrena ‘El Electo’, una comedia política que pone bajo la lupa el poder, la ambición y la fragilidad humana detrás de la política.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Teatro EspressivoTeatro
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.