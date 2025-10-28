‘El Electo’: la comedia política que desnuda el poder llega a Teatro Espressivo

Teatro Espressivo estrena ‘El Electo’, una comedia política que pone bajo la lupa el poder, la ambición y la fragilidad humana detrás de la política.

La puesta en escena es una aguda obra que sigue a un recién elegido presidente de gobierno, quien, minutos antes de pronunciar su discurso de investidura, desarrolla un molesto tic nervioso que amenaza con arruinar el momento más importante de su carrera.

Desesperado, el líder recurre a un psiquiatra que intentará ayudarlo a controlar su crisis, abriendo espacio a una intensa —y cómica— batalla entre la razón, la conciencia y el deseo de poder.

La obra se estrenará este 31 de octubre y tendrá funciones hasta el próximo domingo 23 de noviembre, con la invitación al público “a reflexionar sobre las verdaderas motivaciones que mueven a quienes buscan dirigir a otros... y los conflictos internos que eso conlleva”.

“Desde el primer acercamiento al texto, su agudeza y humor me confrontaron con preguntas esenciales sobre el poder, la identidad y la fragilidad de nuestras convicciones”, dijo el director Arnoldo Ramos. “Me vi obligado a conceptualizar la obra desde una mirada política, no solo por su temática, sino por lo que implica poner en escena una historia que desnuda al ser humano en el momento más vulnerable de su ascenso: el instante en que debe enfrentarse a sí mismo”.

“Esta puesta en escena dialoga con nuestro contexto y nos recuerda que el teatro, como la política, es un acto profundamente humano, donde la vulnerabilidad puede convertirse en fuerza y la ficción en espejo”, agregó.

La historia fue escrita por el dramaturgo español Ramón Madaula y, en esta versión, será interpretada por Roberto Bautista —en el papel del presidente— y Andrés Montero —como el psiquiatra.

“Hace unos días comenzó la campaña electoral en Costa Rica. Y empezamos a ver —otra vez— esas máscaras que candidatos y candidatas se colocan para enfrentar la contienda. Máscaras construidas a lo largo de los años, algunas más auténticas que otras, pero todas reflejo de sus miedos, motivaciones e inseguridades. De eso justamente se trata El Electo, la obra que estrenamos para cerrar el año clave de comedia inteligente”, dijo Natalia Rodríguez, gerente general de Grupo Espressivo, al referirse a la puesta.

A la dirección de Ramos se une la asistencia de Grettel Cedeño y la dirección de producción de Fiorella Cortés, acompañada por Gabriela Castillo en la asistencia de producción. La dirección de arte estuvo a cargo de Abril Jenkins, mientras que Paola Cabrera lideró la jefatura de sala y tras escena.

El diseño escénico, de iluminación y videomapping fue desarrollado por Jerman Catalán; el diseño de vestuario por Rolando Trejos; y el diseño escenográfico y de utilería por Roger Robles, con la asistencia de Jennifer Barboza.

El equipo de construcción estuvo conformado por Kevin Rivera, Luis Alpízar y Diego Vargas; y la composición musical y el diseño sonoro son de Carlos Escalante, con la participación de Erasmo Solerti en violines y violas, y de Juan Rafael Chacón en clarinete.

Entradas y descuentos

La obra se presentará de viernes a domingo —a las 8:00 p.m. los sábados y a las 6:00 p.m. los domingos— en Teatro Espressivo, ubicado en el Centro Comercial Momentum Pinares, en Curridabat.

Las entradas tienen un costo de ¢11.250, más IVA y cargos por servicio. Se ofrece un precio especial para jóvenes de 18 a 25 años, con un 18% de descuento sobre el precio base; y quienes compren entre el 21 y el 30 de octubre tendrán un 10% de descuento, el cual también aplicará para adultos mayores y grupos de cuatro o más personas.

Para más información, los interesados pueden ingresar a www.espressivo.cr, escribir al WhatsApp 6360-9158 o llamar al teléfono 2267-1818.