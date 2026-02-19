‘El Electo’: la sátira sobre un presidente en crisis llega a las tablas de El Escenario en Escazú

La comedia política El Electo iniciará temporada en el Teatro El Escenario, en Plaza Tempo (Escazú), del 19 de febrero al 7 de marzo próximos.

Esta temporada, que tendrá solo nueve funciones, se presentará los jueves, viernes y sábados de ese periodo, a las 8 de la noche.

El montaje es producido por Teatro Espressivo y presenta la historia de un presidente recién electo que enfrenta una crisis personal horas antes de su primer discurso oficial.

La obra es una sátira política construida a partir de un hecho puntual: un “tic nervioso” inesperado que obliga al mandatario a acudir a consulta psiquiátrica antes de asumir públicamente el poder.

Ese encuentro se convierte en un intercambio sobre ambición, imagen pública, poder y vulnerabilidad individual.

La trama se desarrolla horas antes del primer discurso de un mandatario recién electo. (Teatro Espressivo/Cortesía)

La dirección está a cargo de Arnoldo Ramos, con un elenco integrado por Roberto Bautista, en el papel del presidente, y Andrés Montero, como el psiquiatra. El texto fue escrito por el dramaturgo español Ramón Madaula y ha sido representado en distintos países.

Ramos destacó que el material lo confrontó desde la primera lectura:

“Su agudeza y humor me enfrentaron a preguntas esenciales sobre el poder, la identidad y la fragilidad de nuestras convicciones”, dijo.

El director también subrayó que la pieza “desnuda al ser humano en su momento más vulnerable: cuando debe enfrentarse a sí mismo”.

La temporada forma parte de la programación conjunta entre Teatro Espressivo y Teatro El Escenario, espacio cultural ubicado en Escazú.

Precios y condiciones

El valor regular de la entrada es de ₡12.000, más el 13% del impuesto al valor agregado (IVA) y cargos por servicio.

Las personas entre 18 y 25 años podrán optar por un 18% de descuento sobre el precio base, presentando su cédula al ingreso. Por su parte, los tarjetahabientes de Davibank contará con un 15% de descuento automático al pagar con tarjetas de esa entidad.

La duración del espectáculo es de una hora y 30 minutos y está recomendado para mayores de 12 años acompañados por un adulto.