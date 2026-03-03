“El mercado de oficinas ha cambiado absolutamente”: conversamos con el Centro Corporativo Internacional sobre las nuevas exigencias de este mercado

Lab de Ideas con el apoyo de Hogares de Costa Rica - Luego del dominio casi absoluto del teletrabajo en los años más duros de la pandemia, el mercado de oficinas en Costa Rica cambió. Hoy las empresas buscan espacios que compitan con la comodidad del hogar, al integrar bienestar, flexibilidad y tecnología en los entornos laborales.

Así lo indicó Federico Escobar, director de proyectos de Hogares de Costa Rica —empresa propietaria de las torres A y C del Centro Corporativo Internacional, en Barrio Don Bosco—, en conversación con El Financiero en la que enfatizó en las nuevas necesidades del sector:

“El mercado ha cambiado absolutamente. Hoy las oficinas ya no son solo un lugar al que uno va a trabajar: deben ofrecer muchas más amenidades y opciones que resulten cómodas, para que el colaborador prefiera movilizarse en lugar de quedarse en casa”, afirmó.

En línea con ello, por ejemplo, el Centro Corporativo Internacional ha adaptado sus servicios bajo el concepto Joy, una propuesta que se traduce en amenidades poco comunes en este tipo de espacios: gimnasio completamente equipado con máquinas biomecánicas, duchas y vestidores; salas de televisión y game centers; máquinas dispensadoras; terrazas y cabinas acústicas. El objetivo es hacer del entorno laboral un espacio más amigable y atractivo.

Según Escobar, “lo que buscamos es que el colaborador perciba la ventaja de estar en la oficina: que pueda evitar presas, tenga dónde entrenar, ducharse y tomarse un café antes de comenzar su jornada. Las amenidades van desde gimnasios hasta espacios de intercambio de libros, cuyo costo no es tan alto, pero que aportan esa sensación de Joy —disfrute y bienestar— en nuestros oficentros”.

El Centro Corporativo Internacional dispone de un gimnasio totalmente equipado con máquinas biomecánicas, además de duchas y vestidores para el uso de sus usuarios. (Centro Corporativo Internacional/Centro Corporativo Internacional)

Las torres también incluyen salas de TV y game centers, así como máquinas dispensadoras, terrazas y cabinas acústicas. (Centro Corporativo Internacional/Centro Corporativo Internacional)

Todas estas amenidades se engloban bajo el concepto "Joy" del Centro Corporativo Internacional. (Centro Corporativo Internacional/Centro Corporativo Internacional)

Cambio en el concepto

El Centro Corporativo Internacional se ubica en San José, a tres cuadras del Paseo Colón y a una de la Avenida 10, en un punto importante que conecta la Ruta 1 con la Ruta 27. Esta localización responde a otro elemento clave en la oficina pospandemia: la movilidad y la reducción de tiempos de traslado.

“Es importante conectar el este con el oeste y el norte con el sur para atender el desplazamiento de los colaboradores y el despacho de mercancías de las empresas”, explicó Escobar.

El ejecutivo agregó que el complejo se adapta a distintos perfiles de clientes: “Atendemos desde empresas costarricenses hasta empresas internacionales que utilizan las instalaciones a las 24 horas del día, hasta compañías que requieren oficinas listas para operar, donde el usuario solo llegue con su computadora y se conecte de inmediato a electricidad e internet”.

El Centro Corporativo Internacional se ubica en San José centro, a tres cuadras del Paseo Colón y a una cuadra de Avenida 10, justo donde conecta la Ruta 1 con la Ruta 27. (Centro Corporativo Internacional/Centro Corporativo Internacional)

Hogares de Costa Rica, propietaria del Centro Corporativo Internacional, cuenta con más de 50 años de trayectoria y se ha consolidado como una de las empresas pioneras del sector inmobiliario en el país.

La compañía fue la que desarrolló el primer condominio en Costa Rica y también el primer centro comercial de formato moderno.

“Hemos sido una empresa a la que le gusta ir una rayita adelante, apostando por la imaginación y la creatividad en nuestros proyectos. Por eso otros nos han seguido, y así hemos catapultado las zonas en las que empezamos a operar”, concluyó Escobar.

Artículo realizado con el apoyo de Hogares de Costa Rica. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.

El Centro Corporativo Internacional se ha adaptado para ofrecer servicios nuevos a sus usuarios, los cuales se engloban bajo el concepto “Joy”.