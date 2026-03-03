Lab de Ideas

“El mercado de oficinas ha cambiado absolutamente”: conversamos con el Centro Corporativo Internacional sobre las nuevas exigencias de este mercado

El Centro Corporativo Internacional se ha adaptado para ofrecer servicios nuevos a sus usuarios, los cuales se engloban bajo el concepto “Joy”

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de Hogares de Costa Rica - Luego del dominio casi absoluto del teletrabajo en los años más duros de la pandemia, el mercado de oficinas en Costa Rica cambió. Hoy las empresas buscan espacios que compitan con la comodidad del hogar, al integrar bienestar, flexibilidad y tecnología en los entornos laborales.








