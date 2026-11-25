Lab de Ideas con apoyo de Mazda Costa Rica — El nuevo Mazda CX-5 “no se explica, se siente”. Ese es el concepto con el que la marca japonesa, representada por Quality Motors, presentó en el país la tercera generación de su modelo más vendido a nivel mundial desde el año 2018.

Con el objetivo de experimentar sus características al volante, el pasado 18 de noviembre tuve la oportunidad de probarlo en un recorrido desde Santa Ana hasta Brasil de Mora. La idea era comprobar no solo su seguridad, sino también el confort que ofrece durante la conducción. Les comparto mi reseña.

Mazda apuesta por una experiencia de conducción más cómoda, segura y tecnológica con la tercera generación del CX-5. Probamos este SUV, que llegó a Costa Rica en tres versiones. (Jose Cordero/José Cordero)

“El CX-5 no solo es el SUV más vendido de Mazda, sino también del grupo Quality Motors”, me dijo Marcos Moreno, gerente de Mazda en Costa Rica. “¿Por qué? Porque la gente busca un SUV accesible en precio, de buen tamaño y con buen espacio, y eso siempre lo ha encontrado con el Mazda CX-5”.

La tercera generación representa la primera renovación completa del modelo desde 2016. Los cambios no se limitan a una ampliación interior: también incluyen una transformación de la cabina, con más tecnología y elementos pensados para hacer más cómodos tanto los recorridos cortos como los viajes largos.

Seguridad

Al iniciar el recorrido, lo primero que destaca es un motor prácticamente insonoro, acompañado de asientos amplios —de cuero en las versiones más equipadas—, puertos de carga USB y aire acondicionado tanto en la parte delantera como en la segunda fila.

El vehículo permite configurar hasta cuatro perfiles de conducción para reconocer automáticamente qué integrante de la familia está al volante y ajustar elementos como la música, la iluminación, el aire acondicionado, los retrovisores y la posición del asiento, según sus preferencias. Las versiones más equipadas incorporan un techo panorámico.

El nuevo Mazda CX-5 conserva los atributos que lo han convertido en el modelo más vendido de la marca a nivel mundial, pero incorpora novedades para ofrecer una experiencia de conducción más confortable. (Jose Cordero/José Cordero)

La conducción inteligente es uno de ellos: sus sistemas de asistencia incluyen control crucero adaptativo y tecnologías que ayudan a mantener la trayectoria y la seguridad durante el recorrido. (Jose Cordero/José Cordero)

La cabina ofrece asientos amplios, puertos USB para ambas filas y acabados que varían según la versión. (Jose Cordero/José Cordero)

El vehículo llegó a Costa Rica en tres versiones: Select 4x2, Grand Touring 4x2 y Signature 4x4. Sus precios empiezan en lo $44.900 y todas cuentan con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros.

Sin embargo, y Moreno fue enfático en ello, todas las versiones comparten las mejoras en espacio y seguridad, en un carro de 4,69 metros de largo.

En materia de seguridad, cuenta con control crucero adaptativo, un sistema capaz de intervenir en la dirección, frenar y mantener una velocidad constante para asistir al conductor ante determinadas situaciones.

También incorpora un head-up display proyectado en el parabrisas y visible únicamente para el conductor, que le permite consultar información sin apartar la mirada del camino.

Durante la prueba pudimos comprobar el funcionamiento de estas tecnologías.

“Mazda es una marca reconocida y referente en el mercado por ser una de las más seguras. Por eso, todas las versiones tienen equipamientos de seguridad tanto activos como pasivos. Lo que cambia de una versión a otra son elementos como los acabados en cuero, la pantalla más grande y el sistema visual de mayor tamaño”.

El CX-5 se ha consolidado como el SUV más vendido de la marca gracias a su combinación de espacio, tamaño y precio. (Jose Cordero/José Cordero)

Infoentretenimiento

Otro de los aspectos destacados del nuevo CX-5 es su sistema de infoentretenimiento que, según la marca, va más allá de una pantalla táctil.

Este incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, así como asistentes de voz que permiten acceder a aplicaciones como Maps, realizar llamadas y reproducir música sin tocar el celular, una característica que contribuye a mantener la atención en el camino.

El vehículo también incorpora una cámara de visión de 360° que permite observar el entorno desde diferentes ángulos y facilita las maniobras.

El Mazda CX-5 está disponible para entrega inmediata. Quienes estén interesados en conocer más pueden ingresar a www.mazda.co.cr o visitar su agencia más cercana.

“Esta versión agrega características que los clientes ya nos solicitaban, como más espacio, confort y tecnología. Invito a la gente no solamente a verlo, sino también a probarlo: en todas nuestras sucursales tenemos test drives para experimentar este otro nivel de manejo. Si ya lo hacíamos bien con la generación anterior, con esta es increíble”, concluyó Moreno.

El Mazda CX-5 está disponible para entrega inmediata. (Jose Cordero/José Cordero)

El vehículo llegó a Costa Rica en tres versiones: Select 4x2, Grand Touring 4x2 y Signature 4x4, con precios desde los $44.900. (Jose Cordero/José Cordero)

El Mazda CX-5 mantiene su apuesta por el equilibrio entre diseño, seguridad y confort. (Jose Cordero/José Cordero)