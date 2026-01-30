Empleo: alianza busca fortalecer a los programas de empleo juvenil mediante el pago por resultados

Ante las dificultades de inserción laboral que enfrentan las personas jóvenes —con especial énfasis en aquellas que viven en situación de vulnerabilidad—, una serie de organizaciones unirán esfuerzos para transformar la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas públicas de empleo en Costa Rica.

Se trata de la Fundación Caricaco, la plataforma de pago por resultados Instiglio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y la Fundación Citi, quienes anunciaron el programa Alliance for Innovation in Public Youth Employment Programs.

Esta iniciativa implementará programas piloto enfocados en que los proyectos de empleabilidad juvenil se desarrollen bajo esquemas de pago por resultados.

El objetivo, indicó la Fundación Caricaco, es “generar evidencia concreta que contribuya a mejorar el diseño y la implementación de las políticas públicas de empleo”.

“A través de esta alianza, buscamos demostrar que los enfoques centrados en resultados pueden transformar los programas públicos de empleo juvenil y fortalecer la capacidad del Estado”, dijo Sebastián Osorio, socio adjunto de Instiglio.

La alianza implementará programas piloto dirigidos a que los proyectos de empleabilidad juvenil se trabajen por esquemas de Pago por Resultados. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Dentro del proyecto, la Fundación Caricaco será la encargada de diseñar e implementar los planes piloto, orientados a la formación en habilidades y al acompañamiento de las personas jóvenes en su proceso de búsqueda de empleo.

Además, articulará con las instituciones públicas y coordinará con los proveedores de servicios necesarios para la ejecución de las iniciativas.

Por su parte, Instiglio será responsable del diseño técnico de los proyectos y del acompañamiento a las instituciones involucradas, con el fin de generar datos sobre los resultados obtenidos.

Dos proyectos piloto

El programa desarrollará dos proyectos piloto. El primero, en conjunto con el MTSS, se enfocará en el desarrollo de habilidades de bilingüismo y otras competencias de alta demanda en el mercado laboral.

El segundo, junto a PROCOMER, buscará cerrar brechas de habilidades requeridas por sectores de alto crecimiento, como el exportador.

Finalmente, la Fundación Citi fungirá como socio financiador de los pilotos.

Los planes se implementarán en un periodo de dos años, durante los cuales se trabajará en el desarrollo de modelos listos para su adopción y escalamiento futuro dentro de las políticas públicas de empleo juvenil.