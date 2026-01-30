Lab de Ideas

Empleo: alianza busca fortalecer a los programas de empleo juvenil mediante el pago por resultados

La alianza implementará programas piloto dirigidos a que los proyectos de empleabilidad juvenil se trabajen por esquemas de Pago por Resultados

Por Andrea Mora Zamora

Ante las dificultades de inserción laboral que enfrentan las personas jóvenes —con especial énfasis en aquellas que viven en situación de vulnerabilidad—, una serie de organizaciones unirán esfuerzos para transformar la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas públicas de empleo en Costa Rica.








