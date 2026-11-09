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Ana Francini González: esta es la historia de una adolescente madre que encontró en la educación las herramientas para salir adelante

La Fundación Paniamor, el Centro Cívico para la Paz de Garabito, UNFPA y las oportunidades educativas marcaron el camino de Ana Francini González, una adolescente madre que transforma su experiencia en un impulso para trabajar por otras mujeres jóvenes

Por Jimena Rodríguez Zamora

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Creció en Parcelas de Herradura, en Puntarenas, y enfrentó una dura realidad: la de convertirse en adolescente madre a tan solo semanas de graduarse de la escuela.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.