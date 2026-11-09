Ana Francini González: esta es la historia de una adolescente madre que encontró en la educación las herramientas para salir adelante

Creció en Parcelas de Herradura, en Puntarenas, y enfrentó una dura realidad: la de convertirse en adolescente madre a tan solo semanas de graduarse de la escuela.

Hoy, a pocos cuatrimestres de terminar su carrera de Psicología en ULACIT, Ana Francini González puede afirmar que ha salido adelante gracias a las mujeres, organizaciones e instituciones que creyeron en ella.

“Repito siempre la voz de mami que se quedó grabada en mi mente: ‘Lo único que le puedo heredar es el amor por el estudio y el acompañarla a estudiar’. Esa frase, junto a la certeza que me dieron las palabras de todas las mujeres referentes en mi vida y que me inspiraron a ser un alma libre, soñadora y determinada, es lo que me tiene aquí”, dijo la también activista en una entrevista con Lab de Ideas, en la que conversamos sobre su historia y ejemplo.

Ana Francini González se convirtió en madre a los 14 años y encontró en la educación y las redes de apoyo una oportunidad para construir un proyecto de vida propio. (UNFPA)

Abrirse paso

En 2015, a los 14 años y tras dar a luz a su hijo Tairon, Ana Francini se enfrentó a una idea que, asegura, está profundamente arraigada en la sociedad: la de que las adolescentes que se convierten en madres dejan de tener proyectos de vida, que sus sueños se quedan suspendidos y que sus oportunidades se reducen.

Enfrentar ese estereotipo le permitió comprender que aquel imaginario no solo limitaba las creencias de la gente, sino también la manera en que las instituciones responden a esta realidad.

“El sistema educativo tradicional no estaba —ni está— diseñado para responder a mi contexto. Los horarios, la asistencia obligatoria, la ausencia de alternativas compatibles con la crianza y la falta de apoyos concretos hacían muy difícil permanecer dentro del sistema. Por eso encontré en la modalidad de Educación Abierta una posibilidad para continuar estudiando”.

En esta modalidad educativa la joven logró, en dos años, completar su educación secundaria.

Ana Francini González fue madre a los 14 años. En la foto aparece junto a su hijo Tairon. (UNFPA)

Durante el proceso, cuenta González, conoció a la primera organización que confiaría en ella y que despertaría su interés por la Psicología: la Fundación Paniamor.

A través de su programa Girasoles, dirigido a mujeres adolescentes que no trabajan ni estudian en el sistema educativo tradicional, encontró un proyecto que le “cambió por completo” la vida:

“Girasoles sembró la semillita de ver otros mundos posibles para mi hijo y para mí. Participar me permitió retomar el protagonismo de mi vida porque cuando una materna en la adolescencia, a las familias y a la sociedad se les olvida que una sigue siendo adolescente, con sueños, metas y vida propia más allá de la maternidad”.

“Mi historia no demuestra que una persona puede salir adelante sola, mi historia demuestra exactamente lo contrario". (UNFPA)

Tras finalizar su etapa en Girasoles, González se incorporó como voluntaria al Centro Cívico para la Paz de Garabito. Esa experiencia le abrió las puertas a su primer trabajo remunerado y le permitió asumir otros retos, como el liderazgo en el Foro de Juventudes del cantón y su vinculación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esta última experiencia fue la antesala de nuevas oportunidades como líder comunitaria y de las juventudes, tanto en esta organización como en el Consejo de la Persona Joven, FLACSO y la Fundación Konrad Adenauer.

“Así comprendí que mi historia es parte de una realidad estructural que viven miles de mujeres jóvenes. Ese descubrimiento transformó mi forma de entender mi propia experiencia y despertó en mí el interés por la igualdad de género, la justicia social y el acceso a la educación integral en sexualidad”.

A las aulas universitarias

La Beca Cattleya de ULACIT le permitió a Ana Francini González continuar sus estudios universitarios en Psicología.

Con esa trayectoria como base, González decidió postularse a la Beca Cattleya de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).

La iniciativa, impulsada por la entonces primera dama Signe Zeikate, abrió oportunidades de educación universitaria privada para jóvenes costarricenses con potencial de liderazgo pero que enfrentaban situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

“Me tocó mudarme a San José y este cambio implicó reconstruir nuestra vida desde cero”, contó Ana Francini. Sin embargo, también le abrió las puertas a la acción dentro de la universidad:

“Cuando entré a ULACIT sabía que por la beca tenía que estar en un club que se alineara con mi perfil, por lo que ingresé al Rights and Respect Network, el cual tengo el cual presidí durante once meses”.

En ULACIT, la joven logró terminar el bachillerato universitario y actualmente cursa la licenciatura en esa carrera, mientras busca otros medios de apoyo para continuar sus estudios:

“Mi historia no demuestra que una persona puede salir adelante sola, mi historia demuestra exactamente lo contrario. Demuestra que cuando existen oportunidades sostenidas, acompañamiento, confianza institucional y redes de apoyo, los proyectos de vida pueden transformarse profundamente. Estoy cursando mi primer cuatrimestre de la licenciatura, con esfuerzo, sacrificios e incertidumbre. Lo que sí es una certeza es mi amor por una carrera que transforma vidas, empezando con la mía y la voz de mami que se quedó grabada en mi mente”, concluyó.