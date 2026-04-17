BMW y MINI Fest 2026: una experiencia premium hecha a la medida del cliente

Lab de Ideas con apoyo de Red Motors — Red Motors da inicio al BMW y MINI Fest 2026 con el lanzamiento del galardonado BMW iX3 y una propuesta de financiamiento flexible, en un evento que combina experiencias de marca, nuevos modelos y condiciones hechas a la medida del cliente.

Este evento, que empezó esta semana y se extenderá hasta el 26 de abril, incluye múltiples actividades para los amantes de los vehículos y la presentación del BMW iX3 de BMW y del Countryman diésel de MINI.

“El BMW-MINI Fest reúne toda la experiencia premium: producto, tecnología, acompañamiento y condiciones que se ajustan a cada cliente”, detalló Nohelia Alfaro, gerente de mercadeo de Red Motors.

Las condiciones especiales del festival le permitirán al cliente elegir cuánta prima dará, en qué moneda se endeudará y a cuánto plazo. Además, se contará con opciones de prima desde 0%, cuotas bajas y esquemas en distintas monedas.

“Queremos que las personas vivan la marca, pero también que encuentren una forma que se adapte a sus condiciones para acceder a ella, como si se tratara de un traje hecho a medida”, indicó Alfaro.

El fest se trabajará en alianza con el Banco Nacional y mediante Financial Services de BMW, con el fin de fortalecer su oferta de financiamiento para sus clientes.

Además, y con la compra del vehículo, los clientes tendrán acceso a las My BMW App y MINI App, plataformas digitales que permiten interactuar con el auto en tiempo real, verificar su estado y ubicación, gestionar funciones remotas, planificar rutas o acceder a información clave.

El BMW iX3 se presentará en la próxima edición del BMW y MINI Fest. (Red Motors/BMW)

Vehículos premium

La presentación del BMW iX3 es uno de los platos fuertes de esta agenda: este modelo es 100% eléctrico y fue galardonado como “Auto Mundial del Año 2026” y “Vehículo Eléctrico Mundial 2026” en los World Car Awards, dos de los reconocimientos más relevantes de la industria automotriz y que se otorgan gracias al análisis de un jurado internacional de periodistas especializados.

El iX3 es el primer vehículo de la Neue Klasse y no solo incorpora avances tecnológicos, sino que “cambia la forma en que BMW concibe sus vehículos” —detalla la marca— al integrar desde el origen electrificación, diseño y experiencia de conducción.

Su sistema eléctrico desarrolla 463 caballos de fuerza y 645 Nm de torque, con tracción integral en las cuatro ruedas, lo que permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos y una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora.

Además, su batería de 108,7 kWh de capacidad neta, integrada en un sistema de alto voltaje cercano a los 700 voltios, permite alcanzar hasta 742 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, “posicionándolo entre los referentes del segmento premium”.

A lo anterior se suma una capacidad de carga rápida de hasta 400 kW, que permite pasar del 10% al 80% en aproximadamente 28 minutos.

MINI, por su parte, llegará con el Countryman diésel, el cual estará disponible en todas las sucursales de la marca a partir del evento.

Este modelo tiene un motor Mild Hybrid de 4 cilindros con hasta 161 hp y 400 Nm de torque, lo que le permite ofrecer una respuesta sólida en carretera, con una eficiencia en consumo de entre 20 y 22 kilómetros por litro y superior a los 900 kilómetros por tanque completo.

A esto se suma una transmisión automática de 7 velocidades y una pantalla central OLED, modos de conducción MINI Experience Modes, conectividad total con smartphones y sistemas de asistencia al conductor “para un mayor confort tecnológico”.

Para todos los públicos

Durante el festival todas las sucursales operarán con horario extendido para habilitar experiencias para todos los públicos: habrá desde la Noche M —un espacio dedicado al ADN deportivo de BMW y que se llevará a cabo el viernes 17 de abril— hasta Family Days el sábado 18 y domingo 19 de abril.

La siguiente semana, por su parte, se realizará la BMW Electric Night y las JCW Night y British Night de MINI, en las que se exhibirán los nuevos modelos de cada marca y se conmemorará el espíritu de ambas. Finalmente, y a modo de cierre, el 25 y 26 de abril se llevarán a cabo el BMW X Weekend y el MINI Weekend, con más actividades.

Todos estos eventos se realizarán en las sucursales de Uruca, Pinares y Escazú.

Esta última sede de BMW, además, estará estrenando su nuevo showroom BMW Retail.Next, con el que transforman su espacio tradicional en uno con áreas de bienvenida, zonas de asesoría personalizada, salas de negociación, BMW Lounge, espacios de co-working y un área multifuncional para la entrega de vehículos y una atención más ágil.

Este modelo “cambia la interacción entre cliente, producto y tecnología y evoluciona la operación en Costa Rica, alineándose con los estándares globales de BMW”, dijo Adolfo Rubí, CEO de Red Motors en Costa Rica.

Para más información sobre la agenda del festival, los interesados pueden ingresar a las redes sociales de MINI y de BMW.

BMW estará estrena su showroom BMW Retail.Next que cuenta con áreas de bienvenida, zonas de asesoría personalizada, salas de negociación, BMW Lounge, espacios de co-working y área multifuncional para la entrega de vehículos. (BMW/Showroom BMC)

Artículo realizado con el apoyo de Red Motors. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.