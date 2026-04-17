Entorno

BMW y MINI Fest 2026: una experiencia premium hecha a la medida del cliente

Nuevos modelos como el galardonado BMW iX3 y el MINI Countryman diésel se presentan junto a un esquema de financiamiento flexible que permite al cliente definir las condiciones de su compra

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Por Redacción EF

Lab de Ideas con apoyo de Red Motors — Red Motors da inicio al BMW y MINI Fest 2026 con el lanzamiento del galardonado BMW iX3 y una propuesta de financiamiento flexible, en un evento que combina experiencias de marca, nuevos modelos y condiciones hechas a la medida del cliente.








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Redacción EF

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