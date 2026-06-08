Entorno

Cementos Progreso: “Nuestra estrategia de sostenibilidad es transversal a todo lo que hacemos”

Conversamos con el director ejecutivo país Costa Rica de Cementos Progreso, Andrés Bolaños, sobre cómo la empresa integra la sostenibilidad en su modelo de negocio

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Cementos Progreso — Ser siempre buenos vecinos de las comunidades donde operan, así define Cementos Progreso el propósito de sus acciones en sostenibilidad, guiados de forma permanente por cuatro pilares de acción: Líder Ambiental, Ciudadano Responsable, Proveedor Favorito y Empleador Preferido.








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Cementos ProgresoSostenibilidadEspecial Ambiente 2026
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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