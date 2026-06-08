Cementos Progreso: “Nuestra estrategia de sostenibilidad es transversal a todo lo que hacemos”

Lab de Ideas con apoyo de Cementos Progreso — Ser siempre buenos vecinos de las comunidades donde operan, así define Cementos Progreso el propósito de sus acciones en sostenibilidad, guiados de forma permanente por cuatro pilares de acción: Líder Ambiental, Ciudadano Responsable, Proveedor Favorito y Empleador Preferido.

Andrés Bolaños, director ejecutivo país de la empresa, conversó con Lab de Ideas en el marco del especial de Medio Ambiente y Sostenibilidad que EF publica este 6 de junio:

“La sostenibilidad está integrada en la visión de la compañía con el objetivo de crear valor compartido a largo plazo. En Cementos Progreso ya no pensamos en meses ni en trimestres, sino en las próximas generaciones”.

Conversamos con el director ejecutivo país Costa Rica de Cementos Progreso, Andrés Bolaños, sobre cómo la empresa integra la sostenibilidad en su modelo de negocio.

Adaptado a cada país

Progreso —compañía líder en cemento con unidades de negocio en Construcción, Agro, Energía y Desarrollo Inmobiliario— está presente en ocho países de América Latina y en cada uno implementa acciones específicas que se ajustan a las necesidades de cada operación.

En Costa Rica uno de los ejes es la protección y restauración de los manglares pues estos cubren el 30% del territorio de Colorado de Abangares, donde se ubica la planta principal. Por eso la empresa ha destinado recursos financieros, técnicos y logísticos para acelerar la recuperación de estos ecosistemas:

“Recuperar el manglar es clave. Es uno de los ecosistemas con mayor capacidad de captura de gases de efecto invernadero y actualmente estamos trabajando en conjunto con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí y Proparques en ello para medir esa recuperación”.

En Costa Rica uno de los ejes de sostenibilidad de Progreso es la protección y restauración de los manglares pues estos cubren el 30% del territorio de Colorado de Abangares, donde se ubica la planta principal.

El esfuerzo también involucra a la comunidad pues el proyecto genera ingresos a los pescadores de la zona durante las épocas de veda; al tiempo que permite que los estudiantes del Club Rhizophora —iniciativa apoyada por la empresa en el Liceo de Colorado— cuenten con un laboratorio vivo para su aprendizaje, así como con espacios para organizar talleres y actividades de avistamiento de aves en la localidad.

El Club Rhizophora es una iniciativa que Progreso desarrolla de la mano de estudiantes y profesores del Liceo de Colorado de Abangares.

Otro de los proyectos relevantes es HogaRES, el cual reemplaza pisos de tierra en viviendas guanacastecas por superficies de cemento:

“Para nosotros, HogaRES significa vivir nuestros valores, modelar la solidaridad, ser ciudadanos responsables y buenos vecinos que conocen las necesidades reales de su entorno. Así, hacemos que cobre vida nuestro propósito trascendente de “Construir juntos el país donde todos queremos vivir. Ya hemos intervenido más 60 viviendas alrededor de nuestra planta principal y vamos por más”.

Otro de los proyectos relevantes es HogaRES, el cual reemplaza pisos de tierra en viviendas guanacastecas por superficies de cemento.

Desde el 2020, Cementos Progreso desarrolla un programa de “transporte compensado” el cual busca que sus camiones no circulen vacíos: para ello, se han aliado con empresas que requieren transporte de mercancías, compensando 1,3 millones de kilómetros, evitando así la emisión de 2.200 toneladas de CO2.

Por otra parte, se operan un programa de co-procesamiento que aprovecha materiales como llantas en desuso, madera y plásticos no reciclables como insumos para reducir el uso de combustibles fósiles en su horno cementero.

“La estrategia de sostenibilidad de Progreso es transversal a todo lo que hacemos. Buscamos atender las demandas de cada país, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas”, concluyó Bolaños.