Entorno

CEO de Grupo Colono: “La sostenibilidad es parte de nuestro éxito”

Conversamos con el CEO de Grupo Colono, José Alberto Castillo, sobre como la sostenibilidad nunca ha sido solo filantropía en esta empresa, sino que se ha convertido en una parte del negocio que “debe compartirse”

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de Grupo Colono - Como parte de su ADN y bajo la premisa de que “si la comunidad está bien, la empresa también lo está”, Grupo Colono asumió la sostenibilidad como una misión empresarial incluso antes de que esta adquiriera la relevancia que tiene actualmente.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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