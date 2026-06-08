CEO de Grupo Colono: “La sostenibilidad es parte de nuestro éxito”

Lab de Ideas con el apoyo de Grupo Colono - Como parte de su ADN y bajo la premisa de que “si la comunidad está bien, la empresa también lo está”, Grupo Colono asumió la sostenibilidad como una misión empresarial incluso antes de que esta adquiriera la relevancia que tiene actualmente.

“Fue un proceso natural”, dijo el CEO de la compañía, José Alberto Castillo, en una entrevista con EF: “Estos principios son los que han hecho que una empresa que nació hace 48 años con un capital de apenas $500, maneje hoy el grupo empresarial que maneja”.

En 2025 obtuvo diez reconocimientos de Bandera Azul en la categoría Agropecuario.

Desde hace 48 años

Grupo Colono nació hace 48 años en una bodega que también funcionó como vivienda para su fundador y actual CEO.

Desde entonces, el crecimiento ha sido significativo: hoy la empresa emplea a más de 4.200 colaboradores directos, con fuerte presencia en zonas rurales como Guanacaste, Limón, Zona Sur, Zona Norte y Cartago.

En ese proceso, lo que se ha mantenido constante —según Castillo— son los valores de sostenibilidad y responsabilidad orientados al bienestar ambiental y comunitario:

“Grupo Colono nació y creció en regiones donde la relación con la tierra, el ambiente y la comunidad va más allá de un discurso; es una realidad cotidiana. De ahí que nuestro propósito se centre en generar valor económico mientras contribuimos activamente al bienestar de las personas y al cuidado de los recursos que sostienen nuestras actividades. Esa es la única forma de consolidarse”.

"Debemos compartir, cuidar y todo se compensará después; ojalá que lo bueno que nos ha pasado podamos compartirlo con otras empresas, para que también les vaya bien y sean exitosas", Jose Alberto Castillo, director de Grupo Colono.

Para el ejecutivo, cada sucursal representa más que una fuente de empleo: se concibe como un motor de desarrollo local que fortalece el sentido de identidad y pertenencia, al tiempo que consolida la marca.

Ese enfoque se traduce en acciones concretas como la Fundación Colono a través de la cual la empresa apoya a personas en condición de vulnerabilidad, pobreza extrema y enfermedad terminal. Además, Colono destina parte de sus utilidades y presupuesto a iniciativas comunitarias en ámbitos culturales, deportivos y de salud; y cuenta con programas ambientales y de voluntariado que le han valido reconocimientos como el de Bandera Azul Ecológica.

“La sostenibilidad es parte de nuestro éxito. Cuando Colono llega a una comunidad rural no es solo ‘un negocio más’, es una empresa que realmente quiere involucrarse. Yo siempre he creído que estas acciones generan una compensación que no es cuantificable y que debe compartirse con otras compañías. Debemos compartir y cuidar, todo se compensará después”, afirmó.

Ventaja competitiva

Por lo anterior, señaló Castillo, la sostenibilidad dejó de tener el enfoque filantrópico que tuvo cuando el concepto empezó a posicionarse (aunque aquí, nuevamente, siempre fue más que eso) y se convirtió en parte de la estrategia empresarial, con incidencia directa en la continuidad del negocio:

“En nuestro caso, hemos integrado sus principios en procesos clave y por eso está presente tanto en la conversación de junta directiva como en lo que sucede en una bodega. Que un colaborador entienda por qué es importante aprovechar mejor los recursos o manejar correctamente los residuos, es tan relevante como una definición estratégica”, explicó.

"Que un colaborador entienda por qué es importante aprovechar mejor los recursos o manejar correctamente los residuos es tan relevante como una definición estratégica".

Estas acciones sostenibles en Grupo Colono son parte de la evaluación de su desempeño operativo global. Cada una de ellas recibe seguimiento, tiene responsables definidos y consecuencias en la gestión, lo que permite que “pase de ser un concepto a una práctica cotidiana”:

"La sostenibilidad no se construye de forma aislada, sino que requiere articulación y compromiso de todo el ecosistema empresarial, así es como lo hacemos nosotros“, concluyó el CEO.