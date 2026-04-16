Entorno

Con vehículos que “destacan por el desempeño y la eficiencia de su motor” y un modelo exclusivo para el evento: esta es la oferta de Isuzu en Expomóvil

La propuesta de Isuzu incluye mejoras en su pick-up insignia y avances en la eficiencia de sus vehículos de trabajo: repase aquí la oferta

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Isuzu — Con vehículos que “destacan por el desempeño y la eficiencia de su motor”, un modelo exclusivo para la feria y opciones para diversos segmentos, Isuzu presentó su oferta para Expomóvil 2026.








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ExpomóvilIsuzu2026
Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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