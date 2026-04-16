Con vehículos que “destacan por el desempeño y la eficiencia de su motor” y un modelo exclusivo para el evento: esta es la oferta de Isuzu en Expomóvil

Lab de Ideas con apoyo de Isuzu — Con vehículos que “destacan por el desempeño y la eficiencia de su motor”, un modelo exclusivo para la feria y opciones para diversos segmentos, Isuzu presentó su oferta para Expomóvil 2026.

Según señaló su gerente de Mercadeo, Kenneth Pérez en entrevista con EF, “algo que caracteriza a la marca y que el público reconoce es el desempeño y la eficiencia de nuestros motores”.

“Eso aplica para todos los modelos, pues los vehículos pueden usarse para trabajo si el usuario así lo requiere, debido al nivel de desempeño que nos caracteriza”.

Ese valor agregado es la clave de que “en Costa Rica uno de cada cuatro camiones que se venden sean Isuzu en los segmentos que la marca participa”, una cuota de mercado que buscarán consolidar en la feria.

La propuesta de Isuzu incluye mejoras en su pick-up insignia y avances en la eficiencia de sus vehículos de trabajo: repase aquí la oferta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Refrescamiento y un modelo exclusivo

En Expomóvil 2026 la marca “refrescará” sus modelos estrella de pick-up Isuzu D-MAX. Pérez detalló que el lineup tendrá cambios en el diseño de la parrilla y en los elementos frontales y traseros, para darle un refrescamiento.

Además, la versión pick-up del D-Max X-Terrain llegará con una edición exclusiva que cuenta con accesorios adicionales como over fenders, un nuevo diseño de estribos, alfombras de bandeja, protector de bumper forntal y un asistente para la apertura de la compuerta trasera.

“El vehículo estará equipado de forma diferente, pero con el mismo precio y será una versión exclusiva para Expomóvil”, dijo Pérez.

En Expomóvil 2026 la marca “refrescará” sus modelos estrella de pick-up Isuzu D-MAX. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

ADN Isuzu

El gerente señaló que en sus tres segmentos —pick-up, camiones y SUV— Isuzu procura mantener su ADN: “un vehículo con motor potente que no va a generar complicaciones en condiciones exigentes”.

Por ello, a esta feria llegará con el modelo SUV MU-X, que combina el espacio familiar para siete pasajeros con la potencia de un vehículo “todo terreno”. Este se expondrá en dos versiones: una orientada a quienes buscan un vehículo tope de línea con todas las comodidades, y otra que mantiene el mismo confort y desempeño, con un enfoque más práctico y eficiente en su equipamiento.

Sobre su línea de vehículos de trabajo, Isuzu introducirá modelos de camión con transmisión automática con el objetivo de brindar mayor comodidad al conductor y un menor costo de mantenimiento gracias a una operación más eficiente.

“Además, de la serie N ya estamos trayendo todos los modelos con vidrios eléctricos y con aire acondicionado lo cual genera confort a los choferes que manejan largas distancias y durante muchas horas genera una mejor experiencia”, comentó.

Isuzu introducirá modelos de camión con transmisión automática con el objetivo de brindar mayor comodidad al conductor y un menor costo de mantenimiento gracias a una operación más eficiente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Expomóvil 2026 se extenderá desde este jueves 16 de abril y hasta el próximo domingo 26, en el Centro de Eventos Pedregal.

Artículo realizado con el apoyo de Isuzu. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.