De un pequeño espacio de costura en Costa Rica a las páginas de Vogue México: esta es la historia de Petite Mort

Con 17.000 colones y un sueño, Raquel Villalobos dejó su vida en la costa en 2020 para volver al Valle Central con la idea de un emprendimiento que, seis años después, se hace sentir en la revista Vogue México.

Lab de Ideas conversó con Villalobos para conocer más sobre esta historia que empezó el seno familiar y de la mano la madre de Raquel, quien prestó su máquina de coser y el pequeño presupuesto para invertir por completo en telas.

Así fue como Raquel —quien siempre había tenido el deseo de emprender— creó Petite Mort, la marca cuya “punta del iceberg”, como ella la llama, son los accesorios para el cabello.

Inicialmente, según contó la dueña, su situación económica no era favorable, por lo que para realizar las entregas de Petite Mort se trasladaba en bus a múltiples lugares durante el día, e incluso cobraba menos del valor de los productos ante su falta de experiencia.

“Tal vez tenía que hacer tres entregas y entonces me iba en bus de Aserrí a Cartago y después me iba a Coronado y luego a Heredia. Ni siquiera daban los costos, no sabía calcularlos ni sabía nada de negocios”, contó.

Sin embargo, cuenta la oriunda de Coronado, el negocio empezó a expandirse gracias al “boca en boca” hasta que tuvo la dicha, según ella misma cuenta, de cruzarse en su camino con dos influencers que, gracias al gusto por sus productos, los expusieron y le permitieron crecer a varios puntos de venta y envíos a todo el país.

Petite Mort en Espacio Vogue 2026 (n/a/Raquel Villalobos)

Espacio Vogue

Este crecimiento llevó a Petite Mort a Vogue México tras concursar y ser seleccionada por la revista para participar en su Espacio Vogue el pasado mes de abril.

Aquí Villalobos se reunión junto a otras 50 marcas latinoamericanas en el Four Seasons de Ciudad de México para un encuentro que, de acuerdo con Vogue, “busca convertir las marcas en el nuevo lujo latinoamericano”:

“Siempre he sido amante de la moda y el diseño, pero no me sentía en capacidad de diseñar porque yo me encargaba de la dirección creativa y pensaba que no podía hacerlo sin un título. Sin embargo, en México me di la oportunidad de diseñar mis primeros bolsos y darme crédito a mí misma como diseñadora para la marca”, dijo Raquel.

Petite Mort llegó a Vogue México tras concursar y ser seleccionada por la revista para participar en su “Espacio Vogue” el pasado abril. (n/a /Raquel Villalobos)

Futuro y visión de Petite Mort

Petite Mort es una frase en francés proveniente del siglo XVII que utilizaban las mujeres para hablar de su sexualidad y que significa “orgasmo”.

El uso de ese nombre acercó al emprendimiento, durante su visita a Espacio Vogue, a una agencia que expone marcas en Francia donde esperan darse a conocer en el futuro.

Además, el negocio planea expandirse en Amazon México, pues actualmente ya realiza envíos a todo el mundo.

Asimismo, las operaciones de Petite Mort en este momento sostienen el hogar de su dueña y generan ingresos para otros seis colaboradores, entre los que destacan costureras y equipo para la operación de marketing.

Según Raquel, la visión es contratar a más trabajadores de forma fija para generar empleabilidad especialmente en personas que han vivido situaciones de abuso, madres solteras y dificultades económicas_

“Quiero generar más empleabilidad y, a la vez, ayudar a personas que han pasado por las mismas situaciones que yo. Mi interés en la vida no es ser millonaria, sueño con ayudarle a muchas personas de diferentes modos”.

Finalmente y gracias a su convicción y al apoyo de su madre, su pareja, colaboradores y la voz en su cabeza que siempre le dijo que “llegaría a hacer algo grande”, Petite Mort volverá a Vogue para su edición Holiday, con el fin de contunuar su camino de colaboración comunitaria y expansión.