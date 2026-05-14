Entorno

De un pequeño espacio de costura en Costa Rica a las páginas de Vogue México: esta es la historia de Petite Mort

Lo que empezó como un emprendimiento de madre e hija, hoy se expande internacionalmente con una visión colaborativa

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Con 17.000 colones y un sueño, Raquel Villalobos dejó su vida en la costa en 2020 para volver al Valle Central con la idea de un emprendimiento que, seis años después, se hace sentir en la revista Vogue México.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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