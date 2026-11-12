Entorno

Deloitte, Promerica e INCAE Business School premian a las 40 mejores empresas de la región: 10 están en Costa Rica

Las empresas fueron evaluadas por medio del Mapa de Valor de Deloitte, que analiza la madurez y el desempeño en ventas, margen operativo, administración de activos, fortalezas y factores externos y talento y sostenibilidad

Por Andrea Mora Zamora

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El programa Mejores Empresas Centroamericanas (MECA) reconoció, este mes de noviembre, a 40 compañías de la región por sus buenas prácticas empresariales y su aporte a la generación de impacto sostenible.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.