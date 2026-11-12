Deloitte, Promerica e INCAE Business School premian a las 40 mejores empresas de la región: 10 están en Costa Rica

El programa Mejores Empresas Centroamericanas (MECA) reconoció, este mes de noviembre, a 40 compañías de la región por sus buenas prácticas empresariales y su aporte a la generación de impacto sostenible.

MECA forma parte de la iniciativa global Best Managed Companies, impulsada en Centroamérica por Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School, con el objetivo de reconocer a empresas privadas que destacan “por su fortaleza financiera y la excelencia en su gestión”.

La metodología del programa se basa en un concurso abierto y gratuito, en el que para esta edición participaron 139 empresas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Las compañías fueron evaluadas mediante una metodología basada en el Mapa de Valor de Deloitte, que analiza su madurez y desempeño en cinco áreas: crecimiento en ventas, margen operativo, administración de activos, fortalezas y factores externos, y talento y sostenibilidad.

Como parte del proceso, las participantes recibieron acompañamiento pro bono de especialistas para desarrollar y presentar un caso de negocio sobre sus principales prácticas empresariales. Posteriormente, fueron sometidas a la evaluación.

De las 139 empresas participantes, 116 cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos, 83 concluyeron el proceso y 65 fueron evaluadas por un comité que seleccionó a las 40 ganadoras. Estas recibieron el reconocimiento en una ceremonia realizada en Costa Rica el pasado 5 de noviembre.

El reconocimiento se entregó en una ceremonia realizada en Costa Rica el pasado 5 de noviembre.

Diez empresas costarricenses

Esta es la sexta edición del programa. Entre las 40 compañías reconocidas, diez son costarricenses: Fulzer, Laboratorio San José y MultiFRIO, en la categoría Oro; Corporación CEK y Servicios Computacionales Novacomp, en la de empresas recalificadas; y Coopeagropal, Coopedota, CRS Seguros, Ecoaire y ULACIT, en la de empresas nuevas.

El listado completo de las empresas ganadoras, según su categoría, es el siguiente:

Empresas Oro (con cinco o más años):

AMPM (Nicaragua)

CPX (Guatemala)

Diagri (El Salvador)

Fulzer (Costa Rica)

Hospital San Francisco (El Salvador)

Laboratorio San José (Costa Rica)

Laboratorios Suizos (El Salvador)

MultiFRIO (Costa Rica)

Servicios Generales Bursátiles (El Salvador)

Sistemas y Proyectos (Guatemala)

Empresas recalificadas (dos o más años):

Casa McGregor (Nicaragua)

Cogeneración Green Power (Nicaragua)

Corporación CEK (Costa Rica)

Droguería Italiana (Guatemala)

Farmacia San Nicolás (El Salvador)

Grupo Miguel Ángel (El Salvador)

INCASA (Nicaragua)

LUIGEMI (El Salvador)

Novex (Guatemala)

Pan Sinaí (El Salvador)

Par Internacional – Prohygiene (Panamá)

SARAM – Alimentos MOR (El Salvador)

Servicios Computacionales Novacomp (Costa Rica)

Soluciones de Ingeniería (El Salvador)

Sugoi Caribbean Sushi (Panamá)

Transacciones y Transferencias – 5B (Guatemala)

WELLCO CORPORATION (Guatemala)

YoCo Agency (Guatemala)

Empresas nuevas (primer año):

Coopeagropal (Costa Rica)

Coopedota (Costa Rica)

Credichapin (Guatemala)

CRS Seguros (Costa Rica)

Ecoaire (Costa Rica)

Grinsa – La Norteña (Nicaragua)

iUNGO (Guatemala)

Productos Alimenticios Diana (El Salvador)

Soventix Caribbean (República Dominicana)

Super Repuestos El Salvador (El Salvador)

Tecniseguros (El Salvador)

ULACIT (Costa Rica)

La organización agregó que todas las empresas que completaron el proceso, independientemente de si obtuvieron el reconocimiento, recibieron un reporte de retroalimentación para identificar oportunidades de mejora y conocer mejores prácticas empresariales.

“Cada edición de MECA confirma que en Centroamérica hay líderes y organizaciones con visión, capaces de mirar más allá del hoy y de tomar decisiones que transforman. Nuestro propósito no es solo reconocerlos, sino darles herramientas y una perspectiva regional, para que tengan un crecimiento que trascienda y generen un impacto real en sus equipos, sus comunidades y la región”, concluyó Diana Espinoza, líder de MECA.