Deloitte, Promerica e INCAE Business School premian a las 40 mejores empresas de la región: 10 están en Costa Rica

El programa Mejores Empresas Centroamericanas (MECA) reconoció, este mes de noviembre, a 40 compañías de la región por sus buenas prácticas empresariales y su aporte a la generación de impacto sostenible.
MECA forma parte de la iniciativa global Best Managed Companies, impulsada en Centroamérica por Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School, con el objetivo de reconocer a empresas privadas que destacan “por su fortaleza financiera y la excelencia en su gestión”.
La metodología del programa se basa en un concurso abierto y gratuito, en el que para esta edición participaron 139 empresas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Las compañías fueron evaluadas mediante una metodología basada en el Mapa de Valor de Deloitte, que analiza su madurez y desempeño en cinco áreas: crecimiento en ventas, margen operativo, administración de activos, fortalezas y factores externos, y talento y sostenibilidad.
Como parte del proceso, las participantes recibieron acompañamiento pro bono de especialistas para desarrollar y presentar un caso de negocio sobre sus principales prácticas empresariales. Posteriormente, fueron sometidas a la evaluación.
De las 139 empresas participantes, 116 cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos, 83 concluyeron el proceso y 65 fueron evaluadas por un comité que seleccionó a las 40 ganadoras. Estas recibieron el reconocimiento en una ceremonia realizada en Costa Rica el pasado 5 de noviembre.
Diez empresas costarricenses
Esta es la sexta edición del programa. Entre las 40 compañías reconocidas, diez son costarricenses: Fulzer, Laboratorio San José y MultiFRIO, en la categoría Oro; Corporación CEK y Servicios Computacionales Novacomp, en la de empresas recalificadas; y Coopeagropal, Coopedota, CRS Seguros, Ecoaire y ULACIT, en la de empresas nuevas.
El listado completo de las empresas ganadoras, según su categoría, es el siguiente:
Empresas Oro (con cinco o más años):
- AMPM (Nicaragua)
- CPX (Guatemala)
- Diagri (El Salvador)
- Fulzer (Costa Rica)
- Hospital San Francisco (El Salvador)
- Laboratorio San José (Costa Rica)
- Laboratorios Suizos (El Salvador)
- MultiFRIO (Costa Rica)
- Servicios Generales Bursátiles (El Salvador)
- Sistemas y Proyectos (Guatemala)
Empresas recalificadas (dos o más años):
- Casa McGregor (Nicaragua)
- Cogeneración Green Power (Nicaragua)
- Corporación CEK (Costa Rica)
- Droguería Italiana (Guatemala)
- Farmacia San Nicolás (El Salvador)
- Grupo Miguel Ángel (El Salvador)
- INCASA (Nicaragua)
- LUIGEMI (El Salvador)
- Novex (Guatemala)
- Pan Sinaí (El Salvador)
- Par Internacional – Prohygiene (Panamá)
- SARAM – Alimentos MOR (El Salvador)
- Servicios Computacionales Novacomp (Costa Rica)
- Soluciones de Ingeniería (El Salvador)
- Sugoi Caribbean Sushi (Panamá)
- Transacciones y Transferencias – 5B (Guatemala)
- WELLCO CORPORATION (Guatemala)
- YoCo Agency (Guatemala)
Empresas nuevas (primer año):
- Coopeagropal (Costa Rica)
- Coopedota (Costa Rica)
- Credichapin (Guatemala)
- CRS Seguros (Costa Rica)
- Ecoaire (Costa Rica)
- Grinsa – La Norteña (Nicaragua)
- iUNGO (Guatemala)
- Productos Alimenticios Diana (El Salvador)
- Soventix Caribbean (República Dominicana)
- Super Repuestos El Salvador (El Salvador)
- Tecniseguros (El Salvador)
- ULACIT (Costa Rica)
La organización agregó que todas las empresas que completaron el proceso, independientemente de si obtuvieron el reconocimiento, recibieron un reporte de retroalimentación para identificar oportunidades de mejora y conocer mejores prácticas empresariales.
“Cada edición de MECA confirma que en Centroamérica hay líderes y organizaciones con visión, capaces de mirar más allá del hoy y de tomar decisiones que transforman. Nuestro propósito no es solo reconocerlos, sino darles herramientas y una perspectiva regional, para que tengan un crecimiento que trascienda y generen un impacto real en sus equipos, sus comunidades y la región”, concluyó Diana Espinoza, líder de MECA.