Disciplina, coherencia y redes sólidas de apoyo: la gerente general de Quálitas Costa Rica comparte sus claves de liderazgo

Conversamos con Rosa María Morales sobre los pilares que han definido su carrera y su visión del liderazgo femenino en un sector históricamente dominado por hombres

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Quálitas — La trayectoria de Rosa María Morales, gerente general de Quálitas Costa Rica, acumula más de cuatro décadas de experiencia en el sector asegurador.








