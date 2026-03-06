Disciplina, coherencia y redes sólidas de apoyo: la gerente general de Quálitas Costa Rica comparte sus claves de liderazgo

Lab de Ideas con apoyo de Quálitas — La trayectoria de Rosa María Morales, gerente general de Quálitas Costa Rica, acumula más de cuatro décadas de experiencia en el sector asegurador.

Antes de asumir la dirección de la sede local, participó en los procesos de internacionalización de la compañía, contribuyendo a llevar la filosofía de servicio de Quálitas a nuevos mercados. A su vez, y desde su nombramiento como Gerente General, ha liderado la consolidación y el crecimiento de la firma en el país.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Lab de Ideas conversó con Morales sobre su visión del liderazgo y la evolución del rol femenino en la industria:

“Las posiciones directivas y de alta ejecución han sido tradicionalmente masculinas. Alcanzar el equilibrio en el liderazgo siempre ha sido desafiante y nos ha exigido demostrar más: no bastaba con tener capacidad técnica, también hay que mostrar resultados más exigentes para probar que podíamos en igualdad de condiciones. Por suerte, el mundo ha cambiado, aunque los retos actuales son más complejos. Estoy convencida de que la mirada femenina aporta una resiliencia y una visión fundamentales en la toma de decisiones”.

Conversamos con Rosa María Morales sobre los pilares que han definido su carrera y su visión del liderazgo femenino en un sector históricamente dominado por hombres. (JOHN DURAN/John Durán)

Morales resumió las claves de su liderazgo en tres ejes: disciplina, coherencia y redes de apoyo.

Trabajar en entornos masculinizados, explicó, la llevó a ser disciplinada y a apoyarse en mentores exigentes:

“La disciplina en la ejecución convierte las intenciones en resultados”, dijo.

Sobre la coherencia, agregó que “es indispensable mantener alineación entre lo que se plantea y lo que se logra”, y recalcó la importancia de sostener la presencia femenina en espacios estratégicos:

"No hay que desistir ni permitir que tu voz quede fuera en espacios estratégicos. Hay que plantarse y decir: aquí estoy”.

Asimismo, destacó el valor de construir redes sólidas más allá del ámbito corporativo, a través de cámaras empresariales, gremios y comunidades profesionales.

Morales definió su propósito profesional con una palabra: proteger. Detrás de cada póliza —dijo— hay personas y patrimonios que requieren compromiso y respeto, lo que demanda equilibrar técnica, empatía y resiliencia.

“El liderazgo es un camino personal; nuestra tarea es dejar un legado donde ya no se necesite hablar de liderazgo femenino”, reflexionó.

Parte del equipo femenino que ha construido, durante los últimos 14 años, la trayectoria y solidez de Quálitas Costa Rica. (Quálitas/Liderazgos femeninos Quálitas)

Huella interna

El impacto de su liderazgo también se percibe dentro de la organización.

Desde distintas áreas, varias colaboradoras destacan su influencia en la forma de trabajar y en la toma de decisiones: Mariana Blanco, del área legal, señaló que Morales impulsa la autonomía y la participación de su equipo con una “confianza y apertura para presentar propuestas que marcan la diferencia en un sector históricamente liderado por hombres”.

Janina Chinchilla —de Operaciones— agregó a ello que su gestión es transformacional, basada en criterios técnicos y orientada al desarrollo de nuevos liderazgos. “Nos inspira a ver el mercado asegurador como un sector inclusivo, estratégico y dinámico”; y en la misma línea su compañera, Jennifer Guerrero destacó la relevancia de sentirse respaldada por una líder con experiencia:

“Contar con una dirección clara y estratégica genera mucha confianza para asumir retos, tomar decisiones con seguridad y proponer mejoras sin temor. También me motivó a proyectarme a largo plazo dentro de la compañía”.

Finalmente, Cinthia Arias —del área de Finanzas— afirmó que el ejemplo de Morales ha tenido un efecto directo en su crecimiento personal y profesional: “Me ha enseñado a tomar decisiones con más criterio y visión estratégica, entendiendo no solo el qué, sino el por qué de las cosas y los proyectos que emprendemos”.

Como mensaje final a las mujeres en posiciones de liderazgo, Morales subrayó la importancia de “mantener la confianza”. (JOHN DURAN/John Durán)

