Lab de Ideas con apoyo de Kia Costa Rica — Kia Costa Rica presentó, este noviembre, uno de sus modelos más importantes a nivel internacional: el nuevo Kia Seltos.

El vehículo trae un diseño “más audaz, mayor espacio interior y nuevas tecnologías”, con el fin de que sus usuarios se conviertan en “los protagonistas de su propia historia y disfruten aquello que verdaderamente les apasiona”.

El modelo responde a necesidades de movilidad y busca “acompañar aspiraciones y responsabilidades profesionales, familiares y personales”.

El nuevo modelo está disponible en tres versiones de equipamiento, con precios de introducción desde los $34.900. Además, tiene una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, según condiciones, y está disponible para entrega inmediata.

Inspiración eléctrica

El Kia Seltos está pensado para consumidores que buscan “vehículos modernos, funcionales y con una personalidad distintiva”, señala Quality Motors, representante de la marca en el país:

“Es mucho más que una incorporación a nuestro portafolio: es la evolución de uno de los vehículos más importantes de Kia en el mundo, con un diseño más audaz, más tecnología, espacio y versatilidad para el consumidor costarricense”, dijo el director de Mercadeo, Allan Altamirano.

Durante el primer semestre de 2026, Kia reportó la comercialización de 177.148 unidades del nuevo Seltos a nivel mundial, lo que lo posicionó como su segundo vehículo más vendido, detrás del Sportage.

El diseño exterior tiene una imagen más robusta, moderna y sofisticada que incorpora elementos inspirados en los vehículos eléctricos de Kia como la iluminación Star Map, su firma distintiva.

También ofrece una cabina más amplia y cómoda con salidas de ventilación para la segunda fila y asientos traseros abatibles por secciones. Según la versión, los modelos disponen de techo panorámico, climatización automática de doble zona y cargador inalámbrico.

El modelo ofrece una cabina más amplia y cómoda con salidas de ventilación para la segunda fila y asientos traseros abatibles por secciones.

El vehículo tiene seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y asistencias para arranque en pendientes o maniobras de estacionamiento; además, viene con una cámara de reversa y sensores de proximidad y las versiones más equipadas incorporan cámara de visión de 360° y asistencia en retroceso.

En cuanto a desempeño, el vehículo ofrece dos motorizaciones de gasolina de 1,5 litros: una de 113 caballos de fuerza y otra turbo de 197 caballos de fuerza y 253 Nm de torque.

El vehículo ofrece dos motorizaciones de gasolina de 1,5 litros: una de 113 caballos de fuerza y otra turbo de 197 caballos de fuerza y 253 Nm de torque.

Tres versiones

El nuevo modelo llega al país con tres versiones de equipamiento, precios de introducción desde los $34.900 y tiene una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, según condiciones.

Además, está disponible para entrega inmediata.

“En Quality Motors seguimos acercando al país productos innovadores, con el respaldo de una marca global y de un equipo local que acompaña a nuestros clientes”, concluyó Altamirano.

Los interesados en conocer más pueden visitar cualquiera de las siete sucursales de Kia en el país o consultar el sitio web kia.cr/el-protagonista.

El nuevo modelo llega al país en tres versiones de equipamiento, con precios de introducción desde los $34.900. Además está disponible para entrega inmediata.