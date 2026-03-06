El proyecto universitario que se transformó en legado: este es el sello femenino de la empresa Imacorp

Lab de Ideas con apoyo de Imacorp — Betsy Rojas y Carol Cordero se conocieron en 1992, mientras cursaban la carrera de Periodismo. En esa etapa universitaria nació el proyecto que ambas comandan y que ha evolucionado para convertirse en una empresa de relaciones públicas con más de 25 años en el mercado: Imacorp.

Esta organización, explicó Rojas en una entrevista con Lab de Ideas, surgió de la necesidad de hacer “algo diferente” y ofrecer un trato más personalizado a los clientes que tenían necesidades en comunicación:

“En esa época no se hablaba de emprendimientos en este tema. Nosotras vimos una oportunidad y, ante ella, Carola dejó su trabajo en una transnacional para que montáramos la agencia, que empezó con ella a tiempo completo, otra compañera a medio tiempo y yo”, recordó.

Imacorp inició con capital cero y operando desde las casas de sus fundadoras como una agencia de gestión de prensa. Hoy, con más de 25 años de trayectoria —la vela número 25 se celebró el año pasado—, Imacorp ha evolucionado e incorporado servicios regionales, de responsabilidad social, diseño y comunicación digital, “bajo un modelo de liderazgo sensible, detallista y humano”, explicaron sus líderes.

Betsy Rojas y Carol Cordero son las fundadoras de Imacorp, un proyecto construido bajo un modelo de "liderazgo sensible, detallista y humano". (n/a/Imacorp)

Llegar más allá

El proyecto, afirman sus fundadoras, ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado mediante una fórmula que integra aspectos de sus vidas personales. Cordero, por ejemplo, comentó que sus hijas “crecieron con la empresa”:

“Gran parte de su infancia está marcada por Imacorp. Recuerdo correr desde la oficina para recoger a mi hija, llevarla a sus actividades y luego seguir trabajando. Hoy sé que eso solo fue posible porque convertimos a Imacorp en una red de apoyo para todas”.

“Hemos visto nacer y crecer a los hijos de nuestro equipo, apoyándonos en temas de cuido, reuniones escolares o emergencias, porque entendemos esas situaciones: nosotras también las hemos vivido”, agregó Rojas.

Al equipo de Imacorp se han unido una gran cantidad de profesionales en estás más de dos décadas de labor. En la foto Lucrecia Zúñiga, su directora de cuentas. (Imacorp/Imacorp)

Carol y Betsy sostienen que ese ambiente de cuidado no surgió como una política para atraer talento, sino de manera natural, a partir de sus convicciones personales.

“Durante muchos años, todo nuestro equipo estuvo conformado por mujeres y esa sensibilidad ha marcado nuestra forma de trabajar”, dijo Cordero.

La filosofía ha consolidado un arquetipo empresarial “femenino, sensible y enfocado en el detalle”, con una cultura que prioriza el cuidado y la empatía.

“Los clientes valoran sentirse una prioridad, y eso propicia un ambiente donde las personas se sienten completas, no reducidas a un número”, añadieron.

La empresa también impulsa a sus colaboradores a crecer profesionalmente y continuar sus estudios, sin descuidar la salud mental, un tema que consideran fundamental:

“Hemos brindado acompañamiento individual y con especialistas que buscamos para apoyarles”, explicó Cordero.

“Al final, no somos solo Carola y yo; es toda la gente que está allí, impulsándose entre sí”, concluyó Rojas.

Artículo realizado con el apoyo de Imacorp. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.