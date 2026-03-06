Entorno

El proyecto universitario que se transformó en legado: este es el sello femenino de la empresa Imacorp

Betsy Rojas y Carol Cordero son las fundadoras de Imacorp, un proyecto construido bajo un modelo de “liderazgo sensible, detallista y humano”

Por Jimena Rodríguez Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Imacorp — Betsy Rojas y Carol Cordero se conocieron en 1992, mientras cursaban la carrera de Periodismo. En esa etapa universitaria nació el proyecto que ambas comandan y que ha evolucionado para convertirse en una empresa de relaciones públicas con más de 25 años en el mercado: Imacorp.








