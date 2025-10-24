Entorno

“El que puede, puede”: Isuzu lanza campaña para conectar con los ticos

El concepto celebra la fortaleza y versatilidad de nuestro país y por eso se convierte en el estandarte nacional de la marca

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Isuzu — De la mano de la icónica frase costarricense “El que puede, puede”, Isuzu lanzó una nueva campaña que busca conectar con los ticos y celebrar la fortaleza y versatilidad que caracterizan al país.








