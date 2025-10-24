“El que puede, puede”: Isuzu lanza campaña para conectar con los ticos

Lab de Ideas con apoyo de Isuzu — De la mano de la icónica frase costarricense “El que puede, puede”, Isuzu lanzó una nueva campaña que busca conectar con los ticos y celebrar la fortaleza y versatilidad que caracterizan al país.

Según la marca, estos valores también se reflejan en su portafolio de vehículos:

“Isuzu es una marca con mucha trayectoria en el mercado costarricense y que ha estado siempre muy cerca de los trabajadores nacionales. En los últimos años nos hemos diversificado y acercado a las personas con un estilo de vida más aventurero y para honrar el respaldo que todas ellas nos dan es que lanzamos esta campaña”, explicó Kenneth Pérez, gerente de mercadeo de Isuzu Costa Rica, en entrevista con EF.

“‘El que puede, puede’ es una frase profundamente costarricense que transmite cercanía, confianza y orgullo para quienes decimos ‘yo puedo’: yo puedo superar los retos y yo puedo tener un D-Max o un camión Isuzu”, agregó.

El concepto celebra la fortaleza y versatilidad de nuestro país y por eso se convierte en el estandarte nacional de la marca. (Isuzu Costa Rica/Isuzu Costa Rica)

Tres segmentos en un mismo espíritu

La propuesta de Isuzu busca acercarse a distintos públicos con un mensaje común: todos pueden encontrar aquí el vehículo que se ajusta a sus necesidades.

La marca cuenta con tres líneas principales: camiones, pick-ups y SUV.

En la primera, ofrece camiones de 2.5 y hasta 18 toneladas, ideales tanto para pequeños negocios como para flotillas empresariales que requieren fuerza y rendimiento en sus operaciones.

En el segmento de pick-ups, Isuzu dispone de versiones como el D-MAX Worker y el D-MAX X-Terrain, que —según Pérez— “por dentro ofrece las comodidades de cualquier SUV de última generación”, incluyendo asientos de cuero, pantalla con CarPlay y otras prestaciones modernas.

La oferta se completa con el MU-X 2025, un SUV de siete pasajeros ideal para familias “que buscan un vehículo fuerte, con la calidad típica de Isuzu”.

La propuesta de Isuzu busca acercarse a distintos públicos con un mismo mensaje: todos pueden encontrar aquí el vehículo a su medida. (Isuzu Costa Rica/Isuzu Costa Rica)

Cercanos y para todos

Pérez recalcó que, con esta campaña, Isuzu reafirma su posición como una marca cercana a los costarricenses y presente en múltiples facetas de su vida:

“Desde quienes necesitan potencia y rendimiento para su negocio, hasta familias y aventureros que buscan seguridad y comodidad”, concluyó.

La sede principal de Isuzu está ubicada en La Uruca, San José, y la marca también cuenta con oficinas en Pérez Zeledón, San Carlos, Liberia y Guápiles.