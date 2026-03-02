El Tobogán: el edificio inteligente y con certificaciones sostenibles, diseñado para mejorar la productividad y calidad de vida de los colaboradores

Lab de Ideas con apoyo de Improsa Banca de Inversión — En todo el mundo, al igual que la tecnología y las formas de trabajo, los edificios corporativos están evolucionando para ofrecer a las industrias espacios más cómodos, sostenibles y modernos, y Costa Rica no es la excepción.

En el país ya existen inmuebles inteligentes diseñados para integrar tecnología, eficiencia y bienestar laboral en un mismo entorno y uno de los principales ejemplos de ello es el Centro Corporativo El Tobogán, propiedad de Improsa SAFI.

Los inmuebles clase A+ están diseñados para impactar positivamente en empresas y colaboradores: así es como opera el Centro Corporativo El Tobogán. (n/a/Centro Corporativo El Tobogán)

Sostenibilidad

Ubicado en el centro de San José, El Tobogán combina una estructura funcional con servicios automatizados y sistemas tecnológicos de avanzada. Su propósito es “mejorar la eficiencia energética, reducir costos operativos, maximizar la sostenibilidad y brindar un ambiente seguro y confortable a sus ocupantes”.

Entre sus principales características destacan sus 15 elevadores inteligentes de pronta respuesta y un sistema de gestión centralizado o Building Management System (BMS), que según Ericka Flores —directora comercial de Improsa Banca de Inversión— “es el corazón del edificio”:

“Este sistema monitorea los equipos medulares del inmueble, sus cinco generadores eléctricos, los ciclos de mantenimiento y vida útil, así como el desempeño de las bombas de agua y su respuesta ante incendios o emergencias de abastecimiento”.

El Building Management System del Centro Corporativo El Tobogán es "el corazón del edificio". (n/A/Centro Corporativo El Tobogán)

El Tobogán cuenta con certificaciones ambientales como la LEED Gold en construcción, operación y mantenimiento, además de la Bandera Azul Ecológica. También participa en el programa Ecolones —plataforma regional que impulsa la gestión adecuada de residuos valorizables— y cuenta con cargadores eléctricos, sistema de aire acondicionado hidrónico (que utiliza agua en lugar de refrigerante gaseoso) y programa de reciclaje.

Según Flores, estas características no solo fortalecen la sostenibilidad del edificio, sino que aportan beneficios para las empresas inquilinas: eficiencia energética, avance hacia la carbono neutralidad, mejoras en el bienestar y salud de los colaboradores, reducción en gastos de energía, mayor confort en los espacios y la garantía de operaciones globales las 24 horas del día, durante todo el año.

Asimismo, la directora señaló que las nuevas generaciones tienen un interés especial por la sostenibilidad, el bienestar y la salud, “por lo que con Tobogán se garantiza a cualquier empresa la atracción de talento".

Ventajas corporativas

El inmueble ofrece ventajas competitivas para las compañías que ya forman parte del complejo. Entre ellas destaca un equipo técnico “en sitio” que facilita el plug & play, permitiendo que los dispositivos informáticos sean reconocidos, configurados y puestos en funcionamiento automáticamente por el sistema operativo, sin necesidad de instalaciones manuales, controladores o configuraciones complejas.

Además, El Tobogán cuenta una terraza con capacidad para 100 personas, una tienda de conveniencia, un cajero, zonas verdes y un restaurante, así como un helipuerto, un kiosko, un spa, y un cuarto de lactancia, a los que pronto se les incorporará un gimnasio como parte de la ampliación reciente de amenidades.

“El disfrute de estos espacios es gratuito o tiene un costo significativo para los inquilinos, pues lo que buscamos con ellos es impactar en el bienestar y productividad de los colaboradores y por ende, de las empresas”, concluyó Flores.

Para más información sobre el Centro Corporativo El Tobogán, los interesados pueden contactar a Improsa Banca de Inversión al correo comercialsafi@grupoimprosa.com o al teléfono 8832-2381.

Entres sus amenidades, el Centro Corporativo El Tobogán ha incluido servicios de spa. (Centro Corporativo El Tobogán/Centro Corporativo El Tobogán)

El inmueble también cuenta con una tienda de conveniencia para la comodidad de sus colaboradores. (Centro Corporativo El Tobogán/Centro Corporativo El Tobogán)

El edificio incluye centros de carga eléctrica para los vehículos de este tipo de sus usuarios. (Centro Corporativo El Tobogán/Centro Corporativo El Tobogán)

Con amplios jardines, El Tobogán ha incorporado amenidades para el disfrute del espacio. (Centro Corporativo El Tobogán/Centro Corporativo El Tobogán)

Este es el helipuerto del Centro Corporativo El Tobogán. (n/a/Centro Corporativo El Tobogán)