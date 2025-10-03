Entorno

GSD International School: una experiencia educativa multilingüe, integral y sin fronteras

GSD International School Costa Rica forma parte del grupo GSD España, un proyecto que nació en Europa en 1985 y que adapta su modelo educativo a la realidad costarricense

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de GSD International School — Un colegio con carácter internacional, multilingüe y sin fronteras, que trabaja mediante metodologías de aprendizaje cooperativo y basado en proyectos PBL y STEAM.








Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

