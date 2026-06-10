La tesis que se convirtió en una de las principales zonas francas del país: esta es la historia de AFZ

Lab de Ideas con apoyo del BN — American Free Zone (AFZ) es una de las principales zonas francas del país y pionera en su sector.

Hoy este parque empresarial y tecnológico alberga a 26 compañías multinacionales, 17 de las cuales son parte del Fortune 500 —la lista anual de la revista Fortune con las mayores corporaciones estadounidenses según sus ingresos—, consolidando una trayectoria marcada por el liderazgo y la resiliencia.

“El inicio no fue sencillo”, recordó su CEO, Carlos Víquez, en entrevista con EF en la que recordó los orígenes del negocio familiar que su padre inició hace casi tres décadas.

“Cuando empezó el régimen de zonas francas, mi papá estaba terminando la construcción de un residencial. En ese proceso decidió invertir las ganancias en el complejo industrial que era su proyecto de tesis, junto a un cliente cubanoamericano que llegó al país y le pidió construir una primera nave. Aceptó, solicitó un préstamo al Banco Nacional y levantó la primera y luego la segunda nave”, relató.

Sin embargo, el proyecto enfrentó un obstáculo inesperado: una vez concluidas las dos naves y con el crédito activo, el cliente desapareció.

“Fue un momento de gran estrés”, dijo Víquez. Ante ese escenario, la familia optó por diversificar el uso de los espacios para generar ingresos, lo que incluyó desde eventos de motocross hasta conciertos, como uno de Ricardo Arjona.

“Por dicha, las cosas cambiaron y poco a poco se fueron llenando las naves con clientes como Teradyne, Supra Telecom, Alienware y Dell, entre otras, hasta que Hewlett Packard (hoy HP) llegó al país. Fue entonces cuando mi papá unió a inversionistas norteamericanos por un lado, y al Banco Nacional por otro, para iniciar las primeras torres de oficina de lo que hoy es AFZ”.

AFZ, sede de 26 empresas multinacionales en el país, tiene una historia de liderazgo y resiliencia.

Hoy, la operación de AFZ mantiene un fuerte componente familiar, considerado el “ADN del proyecto”. Según Víquez, “cuando una familia está ahí para el largo plazo, toma decisiones muy diferentes a las de quien busca un retorno inmediato”:

“Nosotros vamos más allá para crear comunidad entre los distintos públicos que forman parte de las 16.000 personas a las que atendemos”.

“Juntos somos liderazgo”

Esta historia empresarial es parte de las que el BN reconoce con su nueva campaña Juntos somos liderazgo, un proyecto en el que exportadores, agricultores, mujeres empresarias, estudiantes, profesionales de la salud y emprendedores presentan sus historias, protagonistas del desarrollo económico nacional.

“Nuestra historia es un ejemplo de lo que ha sido el desarrollo económico de Costa Rica: un terreno que pasó de ser una finca cafetalera a un conglomerado que da soporte a empresas reconocidas a nivel mundial”, dijo Víquez, al agradecer el reconocimiento a la entidad bancaria.

El BN acaba de reconocer a AFZ por su liderazgo a nivel empresarial: conversamos con su CEO, Carlos Víquez.

Víquez resaltó la importancia de “contar con aliados y personas que tengan la misma visión que uno” en los procesos empresariales:

“Cuando uno ve un proyecto exitoso parece fácil empezar, pero hay que estar en los zapatos de quienes no ven la luz al final del túnel. En nuestro caso, atraer empresas multinacionales requiere de una inversión que no es menor y donde son muchas las condiciones que se deben cumplir. Sin un aliado como el Banco Nacional eso no sería viable”, reiteró.

La empresa familiar que se convirtió en una de las principales zonas francas del país: esta es la historia de AFZ.

A futuro, AFZ apostará por potenciar sus espacios de uso mixto, con expansiones en hotelería y residencias para facilidad de quienes trabajan dentro del parque.

El objetivo “es que se abran oportunidades de crecimiento para más emprendedores, pequeños y medianos, y se mejore la calidad de vida de los usuarios”:

“Es un gran orgullo poner al servicio de los costarricenses el capital costarricense: que el tico vea que sus recursos se han invertido bien. El Banco Nacional ha sido incondicional para el crecimiento y la expansión que buscamos traer al país. El talento costarricense lo hizo posible, pero sin el Banco Nacional y otras entidades financieras este país no podría salir adelante”, concluyó.