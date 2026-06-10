Entorno

La tesis que se convirtió en una de las principales zonas francas del país: esta es la historia de AFZ

El BN acaba de reconocer a AFZ por su liderazgo a nivel empresarial: conversamos con su CEO, Carlos Víquez

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo del BN — American Free Zone (AFZ) es una de las principales zonas francas del país y pionera en su sector.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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