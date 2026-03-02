‘Marea’ para los costarricenses: proyecto inmobiliario en Jacó quiere devolverle a los ticos la posibilidad de comprar propiedades en la playa

Lab de Ideas con el apoyo de Hogares de Costa Rica - Hogares de Costa Rica es la empresa nacional que construyó el primer condominio del país. También desarrolló el primer centro comercial y gestionó el primer fideicomiso costarricense.

Hoy, con 50 años de trayectoria, la compañía centra sus esfuerzos en el Condominio Marea, un desarrollo compuesto por seis edificios en el sector sur de Jacó, Puntarenas, cuya construcción iniciará en octubre próximo y su apertura está prevista para finales de 2027.

Según Federico Escobar, director de proyectos de Hogares de Costa Rica, Marea nace como respuesta al claro interés de los costarricenses por Jacó como destino vacacional:

“Su ubicación cercana al Gran Área Metropolitana y la amplia oferta de actividades y entornos hacen de esta zona un punto atractivo para distintos públicos”, indicó.

Render de uno de los edificios del Condominio Marea Jacó. (n/a/Hogares de Costa Rica)

Según el líder, el objetivo de Marea es ofrecerles a esas familias un espacio vacacional y de disfrute, pensando en aquellas de la zona central del país que desean tener una segunda vivienda, con la posibilidad adicional de alquilarla por temporadas si así lo desean.

“Nosotros construimos y trabajamos para los costarricenses. No niego que vendemos a extranjeros, pero nuestro mercado es principalmente nacional; nuestros productos están diseñados para los ticos y nuestros precios también”.

Los apartamentos

En Condominio Marea, las unidades estarán disponibles en configuraciones de 1 o 2 habitaciones, así como en modelos de 2 habitaciones estilo lock-off.

Cada apartamento contará con estacionamiento techado, sala, comedor, cocina integrada y balcón y además, según el modelo, las habitaciones principales dispondrán de walk-in closet y baño privado.

Visualización de un apartamento doble en Marea Jacó. (n/a/Hogares de Costa Rica)

Entre sus amenidades destacan un parque de patinaje, cancha de pádel y zonas de fogatas. Cada uno de los seis edificios tendrá además un espacio común en la azotea —los llamados sky decks— destinado a la convivencia y celebraciones, además de senderos, parques infantiles y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Asimismo, el proyecto solo edificará en el 50 % del terreno disponible; el resto, según Escobar, “se mantendrá verde”.

El primer edificio del Condominio Marea fijó a octubre de 2027 como su fecha de apertura. (n/a/Hogares de Costa Rica)