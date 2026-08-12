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“Mi historia con la música comienza antes de nacer”: Conozca al costarricense que llevará su pasión por el violín al Real Conservatorio de Escocia

Andrés Maroto, un joven violinista cartaginés, fue aceptado en el Real Conservatorio de Escocia con una beca del 83% y busca apoyo para cubrir vivienda y manutención

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Mariella Piedra soñaba que el día de su matrimonio, su camino hacia el altar transcurriera en una iglesia elegante con un violinista tocando de fondo. Sin embargo, y como en aquella época ella y su prometido estaban “raspando la olla”, tuvieron que poner un cassette.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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