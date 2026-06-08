Nestlé: Así es como la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo recupera el equivalente al 100% de sus empaques plásticos en Costa Rica

Lab de Ideas con el apoyo de Nestlé - Nestlé, la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo y con presencia en Costa Rica desde hace más de 65 años, recupera de manera consecutiva y desde el 2021, el equivalente al 100% de los empaques plásticos que coloca en el mercado nacional.

Esta labor es parte de su modelo de negocio de “Creación de Valor Compartido”, el cual busca generar valor económico, social y ambiental en las comunidades donde opera, desde el campo hasta la mesa de cada consumidor.

El objetivo, explicó a EF Elizabeth Valverde, gerente de Asuntos Públicos y Corporativos de Nestlé Costa Rica, es mitigar la huella que produce la operación en el país:

“En Costa Rica la gestión de los empaques posconsumo es prioritaria, ya que representa nuestro principal impacto ambiental, por eso es el que más trabajamos”.

Para crear valor compartido, Nestlé basa su estrategia en tres pilares: personas, comunidades y planeta. Valverde aseguró que dentro de este último Costa Rica desempeña “un papel protagónico”, pues fue el primer mercado de América en lograr mitigar el 100% de su huella plástica y, adicional, alcanzar más de 25 puntos de acopio de empaques posconsumo.

La multinacional impulsa la economía circular a través del rediseño de empaques y recuperación de residuos, como parte de su estrategia para reducir su huella ambiental en Costa Rica y el mundo.

¿Cómo lo logran?

La estrategia de sostenibilidad de empaques de Nestlé se divide en dos etapas: por un lado la de contar con “menos y mejores empaques”, reduciendo materiales sin afectar la inocuidad del alimento y diseñando empaques para reciclar; y por otro, impulsando mejores sistemas de recuperación y educación.

Un ejemplo de lo anterior, explicó Valverde, se alcanza mediante el proyecto Fit for Purpose, con el que los empaques se reducen al máximo posible sin afectar calidad, cantidad e inocuidad del producto:

“En Centroamérica, por ejemplo, redujimos el tamaño de los empaques de nuestras sopas y cremas deshidratadas Maggi. Gracias a este y otros esfuerzos desde nuestras fábricas, en 2025 logramos disminuir 325 toneladas de plástico virgen”.

Nestlé también ha implementado estrategias para los materiales de difícil reciclaje como los polilaminados —presentes en empaques de café, sopas deshidratas y chocolates— y las cápsulas con café porcionado. Para estos últimos, la compañía impulsa la recuperación, promueve la educación ambiental, y su transformación en materia prima como madera plástica, esto último gracias a aliados como “Bosque Plástico”.

Nestlé, en alianza con Walmart, cuenta con estaciones permanentes de reciclaje disponibles en diversas sucursales de la empresa a lo largo de toda la GAM. (Nestlé/Nestlé sostenibilidad)

¿Cómo colaborar?

Nestlé realiza la recuperación y valorización de empaques a través de Reciclando Ando, programa regional que impulsa recolección en comunidades y puntos de venta, así como la educación orientada a promover hábitos de separación y consumo responsable; y Eco Móvil, iniciativa que se trabaja junto con Automercado, Coca-Cola, Dos Pinos y SC Johnson.

Nestlé recupera plásticos polilaminados que luego se transforman en madera plástica.

La ciudadanía puede llevar sus residuos a los siguientes puntos de acopio y en los siguientes horarios:

Martes : de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en El Cristo de Desamparados; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado de Los Yoses.

: de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en El Cristo de Desamparados; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado de Los Yoses. Miércoles : de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en la Escuela Quebrada del Fierro en San Rafael de La Unión; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado de Tres Ríos.

: de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en la Escuela Quebrada del Fierro en San Rafael de La Unión; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado de Tres Ríos. Jueves : de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en Auto Mercado San Francisco; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado La Guácima.

: de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en Auto Mercado San Francisco; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado La Guácima. Viernes : de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., al costado del Colegio María Inmaculada, en Moravia; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado de Moravia.

: de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., al costado del Colegio María Inmaculada, en Moravia; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado de Moravia. Sábado : de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en Plaza Ferias de Alajuela; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado de Alajuela.

: de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en Plaza Ferias de Alajuela; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado de Alajuela. Domingo: de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en el Polideportivo de Santo Domingo; y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Auto Mercado Santo Domingo.

También existen estaciones permanentes de reciclaje disponibles de 8:00 a. m. a 10:00 p. m. en los Walmart de Curridabat, Guadalupe, Cartago y Alajuela, así como en Mas x Menos de Curridabat.

Finalmente, los consumidores de café en cápsula pueden llevar estos productos posconsumo a los puntos de acopio especializados para ello, ubicados en el Walmart de Escazú y en los Auto Mercado de Plaza del Sol, Lindora, Guadalupe, Multiplaza Escazú, Moravia, Río Oro, Plaza Bratsi, La Guácima y San Francisco.