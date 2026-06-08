Entorno

Nestlé: Así es como la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo recupera el equivalente al 100% de sus empaques plásticos en Costa Rica

La multinacional impulsa la economía circular a través del rediseño de empaques y recuperación de residuos, como parte de su estrategia para reducir su huella ambiental en Costa Rica y el mundo

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de Nestlé - Nestlé, la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo y con presencia en Costa Rica desde hace más de 65 años, recupera de manera consecutiva y desde el 2021, el equivalente al 100% de los empaques plásticos que coloca en el mercado nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
NestléCosta RicaSostenibilidadreciclajeEspecial Ambiente 2026
Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.