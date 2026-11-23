Lab de Ideas con apoyo de Schneider Electric — Schneider Electric acaba de celebrar sus 50 años de presencia en la región. Con este aniversario como marco, EF conversó con su presidente y CEO para México y Centroamérica, Luis D’Acosta, sobre la evolución del sector energético y los principales retos que marcarán su futuro:

“Durante décadas, la conversación energética regional estuvo enfocada en generación, cobertura y disponibilidad”, dijo D’Acosta. “Hoy estos retos conviven con una nueva necesidad: contar con infraestructura capaz de medir, gestionar y optimizar la energía”.

En el marco del 50 aniversario de Schneider Electric en la región, conversamos con su Presidente y CEO para México y Centroamérica, Luis D’Acosta.

Innovación en la región

Schneider Electric tiene presencia en más de 170 países y en Centroamérica opera desde Costa Rica, donde se encuentra su hub logístico.

Para abordar esos nuevos desafíos, en 2026 la compañía lideró el Innovation Day Centroamérica, un encuentro que reunió a más de 300 líderes y expertos tecnológicos.

“La inteligencia artificial aumentó la demanda de infraestructura física y energética. Además, los centros de datos reforzaron su papel como infraestructura crítica y la automatización elevó la importancia de la continuidad operativa”, explicó D’Acosta.

Estos cambios incrementan la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir costos, mientras la sostenibilidad avanza hacia resultados medibles que vayan “más allá de los compromisos”.

La IA, los centros de datos y la sostenibilidad están transformando el sector energético: Luis D’Acosta, presidente y CEO de Schneider Electric para México y Centroamérica, analiza los retos y las oportunidades para la región.

Las respuestas a esa necesidad ya tienen aplicaciones concretas en Centroamérica.

En Costa Rica, por ejemplo, Schneider Electric modernizó el sistema de distribución de Coopelesca, mediante una digitalización que incorporó herramientas para gestionar activos. Esa labor redujo hasta en un 33% las pérdidas eléctricas de la cooperativa, que también registró ahorros de 16 GWh de energía —equivalentes al consumo de aproximadamente 7.250 viviendas— y una disminución de 580 toneladas de CO₂ al año.

Otro caso es el desarrollo de una microrred inteligente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que integró paneles solares, generación eólica, baterías, cargadores para vehículos eléctricos y gestión energética en tiempo real.

“Este proyecto muestra cómo la generación renovable, el almacenamiento, la electrificación y la digitalización pueden integrarse en una misma arquitectura”, explicó el CEO.

“Centroamérica puede desarrollar infraestructura digital crítica combinando disponibilidad, resiliencia y sostenibilidad y este proyecto lo demuestra”, confirma Schneider Electric.

En la región, Schneider Electric también lideró el proyecto DataTrust, el primer centro de datos comercial Tier III de El Salvador. Esta infraestructura cuenta con certificación LEED Silver e integra redundancia eléctrica y mecánica, monitoreo avanzado y plataformas para gestionar edificios, energía e infraestructura IT.

El proyecto, que alcanzó el 100% de disponibilidad operativa desde su inicio, incorpora energía renovable mediante plantas fotovoltaicas propias, un diseño antisísmico de clase A e infraestructura preparada para soportar cargas asociadas con IA y alta densidad energética.

“Centroamérica puede desarrollar infraestructura digital crítica combinando disponibilidad, resiliencia y sostenibilidad y este proyecto lo demuestra”.

A futuro

De cara a 2027, Schneider Electric “apuesta por seguir consolidándose como un socio estratégico para la transformación energética y digital de Centroamérica”.

Según D’Acosta, “la compañía continuará acercando innovación y combinando su experiencia global con el conocimiento de sus equipos y aliados locales, para acompañar a empresas e instituciones en el desarrollo de infraestructuras más eficientes, resilientes y sostenibles” para “convertir los desafíos energéticos de la región en oportunidades concretas de crecimiento y competitividad”.

De ahí es donde nace el concepto de Electricidad 4.0 que la compañía impulsa para conectar los sistemas eléctricos con las tecnologías digitales que generen infraestructuras más inteligentes y capaces de responder en tiempo real.

Este proceso de digitalización incorpora sensores, software, conectividad y analítica para comprender cómo se utiliza la energía y facilitar la toma de decisiones. También permite identificar ineficiencias en tiempo real, anticipar fallas, optimizar consumos, automatizar procesos, reducir costos, aumentar la resiliencia y disminuir emisiones.

La Electricidad 4.0 puede aplicarse en distintos sectores, desde plantas industriales y redes eléctricas hasta hospitales, edificios y centros de datos, “que ya no pueden abordarse únicamente con tecnologías aisladas”.

“El objetivo es seguir convirtiendo innovación global en aplicaciones concretas capaces de responder a las necesidades económicas y energéticas de Centroamérica”, concluyó D’Acosta.

La Electricidad 4.0 puede, además, trasladarse a distintos sectores como plantas industriales, redes eléctricas, hospitales, edificios o centros de datos “que ya no pueden abordarse únicamente con tecnologías aisladas”.