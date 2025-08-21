Entorno

Seguridad en la cadena logística: protección en carretera y prevención de la contaminación en la carga serán ejes de congreso especializado

El ‘Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística’ expondrá cómo aplicar IA y 5G en la protección del transporte de carga

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo del Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística — Con el fin de reforzar las medidas de protección en carretera durante el transporte y prevenir la contaminación de las cargas, el próximo octubre se realizará la novena edición del Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística.








