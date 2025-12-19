Soluciones logísticas y especialización en el sector médico empresarial: así es cómo FedEx aborda la exportación de productos para la salud

Lab de Ideas con apoyo de FedEx — Según un informe regional elaborado recientemente por CBRE —compañía especializada en servicios y consultoría inmobiliaria comercial—, Costa Rica es el segundo mayor exportador de dispositivos médicos de América Latina, superado únicamente por México.

En 2024, estos productos representaron el 44% de las exportaciones del país. Además, entre enero y octubre del año en curso, esta industria exportó $9.187 millones a Estados Unidos y al resto del mundo, lo que equivale al 48% del total de las ventas de bienes.

“Los dispositivos médicos y productos farmacéuticos son artículos de alto valor. Ya sea el control de la temperatura, el monitoreo casi en tiempo real, o apoyo con las regulaciones y los procesos aduaneros, en FedEx estamos listos para apoyar a las compañías farmacéuticas, biofarmacéuticas y de dispositivos médicos en Costa Rica”, afirmó Mauricio Barreto, gerente senior de operaciones de FedEx para Costa Rica.

Conversamos con Mauricio Barreto, gerente senior de operaciones de FedEx para Costa Rica. (FedEx/FedEx)

El 80%

El transporte aéreo es el método más utilizado para las operaciones aduaneras por las empresas que operan bajo el régimen de Zona Franca. Allí, según indicaron la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), se concentra la mayoría de las más de 100 empresas multinacionales de tecnología médica establecidas en Costa Rica.

“Más del 80% de la mercancía diaria que moviliza FedEx en Costa Rica corresponde a dispositivos médicos. Las mercancías del régimen de Zona Franca representan el 60% del volumen que la empresa moviliza hacia y desde el territorio nacional”, detalló Barreto.

Según el gerente, debido al dinamismo de la producción de dispositivos médicos y electrónicos, Costa Rica se ha posicionado como uno de los principales mercados a nivel global para FedEx, con operaciones diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de las empresas.

Por ello la empresa cuenta con una infraestructura que integra rutas terrestres, un vuelo diario hacia su hub en Memphis y un centro de operaciones que incluye 4 cuartos fríos con temperaturas controladas, con certificación CEIV Pharma de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El Centro de Operaciones FedEx Costa Rica en el Parque Logístico El Quijote, en Belén de Heredia, desde 2022 centraliza las operaciones de exportación e importación en una sola ubicación.

FedEx Costa Rica cuenta con una infraestructura que incluye rutas terrestres, un vuelo diario hacia su hub en Memphis y un centro de operaciones, ubicado en el Parque Logístico El Quijote, en Belén de Heredia. (FedEx/FedEx)

Logística que soluciona

De acuerdo con Barreto, Costa Rica fue el segundo mercado en América Latina y el Caribe donde FedEx incorporó dos soluciones de utilidad para sus clientes, especialmente de las industrias de dispositivos médicos y farmacéuticos.

El primero es FedEx Surround®, —un servicio que permite contar con datos casi en tiempo real sobre la ubicación de los envíos—; y el segundo es SenseAware, el cual consiste en un conjunto de dispositivos basados en sensores que registran condiciones como la ubicación y la temperatura de los productos mientras viajan por la red de FedEx.

“Una buena logística siempre ha tenido que ver tanto con la información como con los envíos y paquetes en sí; no se trata solo de saber dónde está el paquete, sino también de conocer cómo está. La capacidad de predecir eventuales interrupciones permite tomar decisiones informadas con rapidez para garantizar la integridad y la entrega puntual de envíos altamente sensibles, como los de las industrias de la salud”, finalizó el gerente.

Costa Rica es el segundo mercado en América Latina y el Caribe en el que FedEx ha incorporado soluciones específicas para clientes de industrias de dispositivos médicos y farmacéuticos. (FedEx/FedEx)