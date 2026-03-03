Terrenos accesible en Guanacaste: la oferta de Terraquintas que acerca al público nacional a la provincia

Lab de Ideas con el apoyo de Terraquintas - Para una gran parte del público la posibilidad de comprar una propiedad en Guanacaste es lejana. Hoy, un lote de 200 metros cuadrados frente a Playa Tamarindo cuesta hasta $200.000, lo que aleja de la provincia no solo a locales, sino también a muchos inversionistas.

Esto es lo que ha venido a resolver Terraquintas, desarrolladora que desde hace 22 años, comercializa terrenos en Guanacaste con precios desde $36.000 por mil metros cuadrados.

“Guanacaste se ha consolidado como una provincia sólida en la región inmobiliaria desde hace dos décadas”, dijo Andrea Chacón, directora de Comunicación y Marketing de Terraquintas, “pero no es lo mismo hace 20 años que ahora y por eso el sector inmobiliario ha tenido que evolucionar para acercarse al comprador actual”.

Zonas de impacto comunal

Sus proyectos se ubican en zonas rurales guanacastecas, con alto valor, atractivos naturales y a aproximadamente una hora de la costa.

Están en Bagaces, Abangares, Río Celeste y Monteverde, cerca de atractivos turísticos como la catarata Llanos del Cortés.

Esa ubicación, dijo Chacón, “nos ha permitido tener un impacto significativo en las comunidades porque nos convertimos en una de las principales fuentes de empleo y generamos encadenamientos productivos en la compra de equipos y materiales”.

Construir lejos de las zonas más saturadas también les ha permitido desarrollar residenciales planificados con enfoque sostenible, “algo que hoy pide el inversionista”.

El 80% de sus compradores es local —muchos provenientes de Cartago— y el 20% extranjero.

“El comprador actual busca sostenibilidad ambiental, planificación territorial y amenidades que aporten bienestar. Tras la pandemia, Guanacaste vive un boom en el que se buscan espacios propios, seguridad y valorización a largo plazo”, lo que genera que los proyectos crezcan en valor:

“Un lote comprado en ₡12 millones puede aumentar a aproximadamente ₡15 millones en nueve meses. Esa valorización y retorno de inversión a corto plazo son factores diferenciadores en la zona”.

A 2026, Terraquintas ha desarrollado más de 15 proyectos, de los cuales varios continúan en proceso de comercialización, destacándose tres desarrollos que concentran la mayor oferta activa:

Hacienda Corteza Real, que ya va por su cuarta etapa y 1,2 millones de metros cuadrados desarrollados, de los cuales más de 900 mil se conservan como áreas verdes. Hacienda Silvara, en San Bernardo de Bagaces, con opciones desde los ₡9 millones, totalmente sostenible y que funciona con paneles solares, concepto wellness, huerta comunitaria, senderos y pozos de agua que se donan a las ASADAS locales. Y Vista Real Hills, en Colorado de Abangares, que ofrece vistas al Golfo de Nicoya. Este es un proyecto de lujo dirigido al mercado extranjero.