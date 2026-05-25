Entorno

Uber se une a Esencial Costa Rica y anuncia nuevos servicios para usuarios nacionales e extranjeros

La compañía apunta a fortalecer la experiencia de turística en Costa Rica con descuentos internacionales y una nueva alianza: aquí los detalles

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Uber — En Costa Rica, 1,6 millones de turistas se han movilizado mediante la app de Uber. A su vez, y durante los nueve años de presencia de Uber Eats en el país, 2,5 millones de órdenes han sido solicitadas en la aplicación por estos visitantes.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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