Entregas sostenibles hasta la puerta de su casa: este es el programa GoGreen Plus de DHL

Si usted ha recibido paquetes por medio de DHL Express Costa Rica en los últimos meses, quizá haya notado que la marca está renovando sus vehículos y los uniformes de sus colaboradores.

Estas acciones responden a GoGreen Plus, la estrategia global de sostenibilidad que implementó la empresa, con el objetivo de llevar a cero las emisiones netas de carbono al año 2050, a partir de la premisa de “reducir y compensar las emisiones derivadas del transporte exprés”.

Así lo indicó la Country Manager de DHL Express Costa Rica, Claudia Ortez, en una entrevista con EF:

“GoGreen Plus no es solo una iniciativa ambiental: es una decisión de negocio que nos permite diferenciarnos y orientarnos hacia la sostenibilidad y por eso queremos integrarla como parte de nuestro valor añadido”.

La estrategia se traduce en que la flota de vehículos sea completamente eléctrica y descarbonizada y en que los couriers utilicen uniformes hechos con materiales sostenibles.

“El 33% de la flotilla de vehículos en Costa Rica, aproximadamente, ya es eléctrica o híbrida y nuestra meta es llevar ese número al 100%”, dijo Ortez.

Conversamos con Claudia Ortez, Country Manager de DHL Express Costa Rica. (DHL Express Costa Rica/DHL Express Costa Rica)

Para cumplir con estos objetivos, la tecnología ha sido fundamental, explicó la ejecutiva.

El 2024 Annual Report de DHL señala que la empresa realizó más de 1.800 millones de envíos a nivel global durante el año anterior, lo que equivale a unos cinco millones de paquetes diarios, en promedio.

Ante esa cifra, y con el fin de mejorar su operación, la empresa emplea herramientas que optimizan las rutas mediante inteligencia de tráfico, algoritmos de asignación de vehículos y plataformas de gestión de flota. “Esto reduce los kilómetros recorridos y, por ende, las emisiones”, destacó Ortez.

“Podemos prever la demanda, ajustar recursos y planificar rutas según los picos de actividad, con menos emisiones, mejores tiempos de entrega, trazabilidad total y una cadena logística más sostenible. Para el cliente esto garantiza no solo entregas rápidas y seguras, sino también una contribución a la cadena sostenible, fortaleciendo la propuesta de valor de los productos costarricenses”.

Clientes reconocidos

Este 2025, DHL Express Costa Rica reconoció a cuatro clientes ticos destacados (Biotec es uno de ellos) por su compromiso con la sostenibilidad.

El evento —que Ortez describió como “el primero de muchos”— buscó “inspirar a nuestros clientes y aliados a sumarse activamente a este camino, dando visibilidad a las empresas locales que están reduciendo su huella ambiental”.

DHL les entregó trofeos sostenibles, con el fin de “simbolizar la colaboración y la confianza, y demostrar que el negocio rentable y el responsable pueden ir de la mano”.

