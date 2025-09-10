¿Está pensando en comprar casa? Grupo Zen y LAFISE presentan primer tarjeta especializada para el sector inmobiliario

Lab de Ideas con apoyo de Grupo Zen — La compra de una vivienda implica mucho más que la firma de una hipoteca. Mamparas, cortinas, papel tapiz o incluso línea blanca son parte de los gastos adicionales a los que se enfrentan las personas cuando toman una decisión de este tipo.

Con el objetivo de acompañar a sus clientes en todo este proceso, Grupo Zen y Banco LAFISE anunciaron el lanzamiento de la nueva Tarjeta de Crédito LAFISE – Grupo Zen Infinite, la primera tarjeta co-branded del sector inmobiliario en Costa Rica.

La Tarjeta de Crédito LAFISE – Grupo Zen Infinite fue presentada hace unos días en un evento exclusivo en el proyecto Santa Ana Urbano Condominio. (Grupo Zen/Tarjeta Lafise Grupo Zen)

El producto combina el respaldo financiero de LAFISE con el estilo de vida de alto nivel que promueve Grupo Zen. Así lo explicó Steve Mirtenbaum, director de Mercado de Ventas de Grupo Zen, en entrevista con El Financiero:

“Cuando se venden residencias, el contacto con el cliente suele limitarse a las etapas iniciales, lo que reduce la personalización. De ahí surgió la idea de crear un producto financiero que, además de ofrecer los beneficios habituales de Visa, brinde acceso a crédito a cero interés durante los meses que dura el proceso constructivo. Esto le permite al cliente planificar la compra de todo lo necesario para mudarse a su nueva casa. Con esta tarjeta podemos estar cerca de ellos en diferentes etapas del proceso”.

La alianza surge de la experiencia previa de ambas marcas en la formalización de créditos hipotecarios.

El nuevo producto ofrece a los clientes la invitación a eventos exclusivos, acceso preferente a nuevos proyectos de Grupo Zen y línea al 0% de interés hasta por 12 meses en extras y acabados.

Por parte de Visa, los usuarios también contarán con protección de compras contra robo o daño, meses gratuitos en servicios de streaming como Disney+, recomendaciones digitales de viaje y estilo de vida, Skybox para compras en línea en EE. UU. y Europa, los beneficios de la Visa Luxury Hotel Collection y el desembolso de efectivo en caso de pérdida o robo.

La Tarjeta de Crédito LAFISE – Grupo Zen Infinite es la primer tarjeta co-branded del sector inmobiliario en Costa Rica. (Grupo Zen/Tarjeta Lafise Grupo Zen)

“Cualquier persona puede aplicar a la tarjeta”, agregó Mirtenbaum. “Sin embargo, de manera proactiva, cada vez que alguien adquiera una de nuestras viviendas la ofreceremos con todos los beneficios que conlleva”.

Actualmente, Grupo Zen mantiene proyectos abiertos y en venta pública bajo sus marcas Urbano Condominio, Acquarello Residencias y Nerea. Los interesados en conocer más detalles pueden ingresar aquí.

Grupo Zen tiene varios proyectos abiertos y a la venta pública, bajo las marcas Urbano, Acuarelo y Nerea. (Grupo Zen/Tarjeta Lafise Grupo Zen)