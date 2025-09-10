Lab de Ideas

¿Está pensando en comprar casa? Grupo Zen y LAFISE presentan primer tarjeta especializada para el sector inmobiliario

La Tarjeta de Crédito LAFISE – Grupo Zen Infinite es la primer tarjeta ‘co-branded’ del sector inmobiliario en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Grupo Zen — La compra de una vivienda implica mucho más que la firma de una hipoteca. Mamparas, cortinas, papel tapiz o incluso línea blanca son parte de los gastos adicionales a los que se enfrentan las personas cuando toman una decisión de este tipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Grupo ZENBanco Lafise
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.