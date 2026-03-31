Este es ImproGO: el fondo de Improsa que impulsa la diversificación global de los inversionistas costarricenses

Lab de Ideas con apoyo de Improsa Banca de Inversión — Una de las grandes preguntas al hablar de educación financiera es cómo lograr que el dinero no solo se proteja, sino que también crezca de forma sostenida a lo largo del tiempo.

En un contexto donde la inflación reduce el valor del ahorro tradicional, Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión presentó ImproGO, una alternativa diseñada para quienes buscan seguridad, diversificación internacional y crecimiento a largo plazo.

Conversamos con Luis Diego Montero, Gestor de Fondos de Inversión Financieros de Improsa SAFI, quien le explicó a EF cómo esta solución permite a los inversionistas “trascender las limitaciones del mercado local y conectar su capital con oportunidades globales”:

“ImproGO es un Fondo de Inversión Financiero inscrito y regulado en Costa Rica, que agrupa el capital de múltiples inversionistas, quienes participan como dueños proporcionales de una cartera diversificada de activos. Este patrimonio común se invierte en instrumentos financieros negociados en las bolsas de valores más consolidadas y robustas del mundo, lo que permite a cada participante diluir costos operativos y acceder a las ventajas competitivas de los mercados desarrollados”.

El fondo cuenta con una gestión profesional experimentada, respaldada por un equipo de expertos que analiza el entorno y toma decisiones con el objetivo de optimizar el rendimiento del portafolio.

“Diversificar ya no es una opción, es una necesidad”, subrayó Montero. “En el mercado financiero costarricense existe una alta concentración en emisores e instrumentos tradicionales. Si bien han ofrecido estabilidad histórica, también pueden limitar el crecimiento del patrimonio. La verdadera seguridad financiera proviene de diversificar geográficamente, accediendo a economías más profundas, sectores innovadores y mercados con mayor liquidez”.

En un contexto de alta inflación y mercados en transformación, Improsa SAFI lanza ImproGO, un fondo que busca impulsar la diversificación internacional y el crecimiento sostenido del patrimonio de los inversionistas costarricenses. (Shutterstock/Shutterstock)

A mercados desarrollados y líderes

El propósito de ImproGO es facilitar esa transición, canalizando el capital hacia mercados desarrollados y corporaciones líderes a nivel global. Esto incluye exposición a sectores de innovación tecnológica y de inteligencia artificial, así como inversiones en empresas de gran capitalización y activos refugio como el oro.

Según Montero, estos elementos aportan crecimiento sostenido y cobertura frente a la volatilidad, fortaleciendo la resiliencia del portafolio:

“El enfoque de inversión ha evolucionado con las nuevas generaciones. Los Millennials y la Generación Z ya no buscan solo ahorrar, sino construir capital que les permita emprender, cumplir metas o alcanzar independencia financiera en el mediano plazo. Por su parte, los inversionistas de la Generación X y los Baby Boomers priorizan la preservación y transferencia de su patrimonio. Más allá de la edad, todos comparten el mismo objetivo: tomar decisiones financieras inteligentes hoy para vivir con mayor tranquilidad mañana. ImproGO se adapta a ese propósito”.

Conversamos con Luis Diego Montero, Gestor de Fondos de Inversión Financieros de Improsa SAFI, quien le explicó a EF cómo esta solución permite a los inversionistas “trascender las limitaciones del mercado local y conectar su capital con oportunidades globales”. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

ImproGO se centra en la capitalización más que en el ahorro: promueve la diversificación del capital para reducir vulnerabilidades, mejorar la estabilidad del portafolio e invertir con propósito, a partir de metas que van desde proyectos personales hasta la construcción de un legado familiar.

“Invertir en ImproGO representa un cambio de mentalidad: pasar de proteger el capital a hacerlo participar activamente en el crecimiento de la economía global, sin importar si se trata de quien inicia su camino como inversionista o de quienes desean consolidar y resguardar lo construido durante años”, concluyó Montero.

Las personas interesadas en conocer más sobre esta solución financiera pueden ingresar aquí para más información.