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Este es ImproGO: el fondo de Improsa que impulsa la diversificación global de los inversionistas costarricenses

En un contexto de alta inflación y mercados en transformación, Improsa SAFI lanza ImproGO, un fondo que busca impulsar la diversificación internacional y el crecimiento sostenido del patrimonio de los inversionistas ticos

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Improsa Banca de Inversión — Una de las grandes preguntas al hablar de educación financiera es cómo lograr que el dinero no solo se proteja, sino que también crezca de forma sostenida a lo largo del tiempo.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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