Lab de Ideas

Experto en seguridad: “Este es un tema de 360 grados. No se trata solo de reaccionar, sino de prevenir”

Conversamos con Marcel Cardón, de Más Seguridad Costa Rica, sobre las principales tendencias del sector y cómo la creciente complejidad en materia de seguridad ha impulsado la demanda de sistemas de protección en el país

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Más Seguridad Costa Rica — Los delitos contra la propiedad mantienen volúmenes elevados desde hace varios años. El 2024 fue uno de los periodos más críticos, con 42.572 denuncias por hurtos, robos y asaltos a personas, viviendas, edificaciones y vehículos. Esta cifra representó un incremento del 1,84% respecto a 2023 y del 4,72% en comparación con 2019.








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Más Seguridad
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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