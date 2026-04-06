Experto en seguridad: “Este es un tema de 360 grados. No se trata solo de reaccionar, sino de prevenir”

Lab de Ideas con apoyo de Más Seguridad Costa Rica — Los delitos contra la propiedad mantienen volúmenes elevados desde hace varios años. El 2024 fue uno de los periodos más críticos, con 42.572 denuncias por hurtos, robos y asaltos a personas, viviendas, edificaciones y vehículos. Esta cifra representó un incremento del 1,84% respecto a 2023 y del 4,72% en comparación con 2019.

Estos datos reflejan una realidad cada vez más preocupante para los costarricenses. Así lo señaló Marcel Cardón, propietario de la empresa Más Seguridad Costa Rica, quien afirmó en entrevista con Lab de Ideas que “hoy la prevención no es una moda, es una necesidad”.

“La situación de seguridad en Costa Rica se ha vuelto más compleja y la demanda de sistemas de protección ha aumentado. Las personas buscan resguardar sus bienes, su familia y su tranquilidad, y entienden la seguridad como una inversión para evitar pérdidas mucho mayores”, explicó.

Más Seguridad es una empresa nacional con más de 26 años de experiencia en el mercado. Cardón, de origen francés, vivió más de tres décadas en Canadá antes de llegar al país para adquirir la compañía y continuar con el negocio, manteniendo la misma estructura y solidez que la han caracterizado desde sus inicios.

“Durante todo este tiempo ha sido la misma empresa: nunca ha quebrado, cambiado de nombre ni sido reestructurada. Ese es nuestro diferenciador en un sector donde abunda la competencia informal, con personas que ofrecen precios bajos pero sin respaldo ni servicio. Cuando surge un problema, no responden, y ahí se nota la diferencia con una empresa consolidada”.

Conversamos con Marcel Cardón, de Más Seguridad Costa Rica, sobre las principales tendencias del sector y cómo la creciente complejidad en materia de seguridad ha impulsado la demanda de sistemas de protección en el país. (Más Seguridad Costa Rica/Más Seguridad Costa Rica)

Cambios en el mercado

Más Seguridad importa y distribuye equipo electrónico como cámaras, alarmas, detectores de metal y escáneres de equipaje, además de cercas eléctricas, cerraduras electrónicas para hoteles y otros productos enfocados en la protección de activos de hogares y negocios.

La compañía advierte que, al igual que la delincuencia, la demanda de tecnología de seguridad se ha sofisticado en los últimos años:

“Hoy recibimos dos o tres solicitudes semanales de cotización para detectores de metal en colegios”, comentó Cardón. “Este es un reflejo de cómo han cambiado las necesidades del mercado tras incidentes recientes. Cada vez más centros educativos quieren instalar arcos detectores para evitar el ingreso de objetos peligrosos, y nosotros ofrecemos soluciones adaptadas a esas nuevas exigencias”.

Más Seguridad importa y distribuye productos electrónicos como cámaras, alarmas, detectores de metal y escáneres de equipaje, enfocados en la protección de hogares y negocios. (Más Seguridad Costa Rica/Más Seguridad Costa Rica)

Prevenir, no reaccionar

Cardón enfatiza en que “la seguridad es un tema de 360 grados” y que la clave está en anticiparse a los riesgos.

“No es lo mismo proteger una tienda, un colegio o una vivienda. En los comercios, el objetivo es proteger los activos: sin sistemas de detección o cámaras, es fácil que alguien distraiga al personal y sustraiga productos. En los colegios, la prioridad es controlar los accesos para evitar el ingreso de objetos peligrosos”, explicó.

En el caso de las viviendas, añadió que las soluciones dependen del contexto de cada cliente:

“La seguridad puede incluir cercas eléctricas, cámaras o monitoreo remoto. Hoy es sencillo ver lo que ocurre en casa desde el celular, pero lo importante es contar con asesoría profesional que indique cómo y dónde implementar las soluciones adecuadas. Esa es la diferencia entre alguien sin experiencia y una empresa consolidada, pues la seguridad no se trata solo de instalar equipos”, concluyó.

Los interesados en conocer más sobre Más Seguridad Costa Rica pueden visitar su sitio web oficial.

Cardón enfatiza en que “la seguridad es un tema de 360 grados” y que la clave está en anticiparse a los riesgos. (Más Seguridad Costa Rica/Más Seguridad Costa Rica)

Los interesados en conocer más sobre Más Seguridad Costa Rica pueden visitar su sitio web oficial: masseguridadcr.com. (Más Seguridad Costa Rica/Más Seguridad Costa Rica)

Artículo realizado con el apoyo de Más Seguridad Costa Rica. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.