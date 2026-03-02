Financiamiento hasta para el menaje y tasa fija de hasta ocho años: estas son las condiciones con las que BCR llega a Expoconstrucción 2026

Lab de Ideas con el apoyo de BCR - Si entre sus planes para 2026 está comprar o construir vivienda, Expoconstrucción 2026 y la oferta que presentará el Banco de Costa Rica (BCR) en el evento pueden ser un buen punto de partida.

La entidad dio a conocer las condiciones con las que llegará a esta feria anual, que se realizará del 4 al 8 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén.

La propuesta incluye financiamiento de hasta el 95% del valor de la propiedad —con la posibilidad de destinar hasta un 5% al menaje del hogar—, tasas de interés fijas de hasta ocho años y plazos de hasta 30 para cancelar el crédito.

Además, las primeras 600 solicitudes estarán exentas del pago de avalúo y honorarios, y se habilitará la opción de compra de saldo para créditos hipotecarios anteriores.

Múltiples opciones

El BCR dispone de un portafolio de créditos de vivienda adaptado a distintos perfiles y necesidades.

Mi Casa BCR está dirigido a quienes desean comprar vivienda, adquirir lote y construir, así como reparar o ampliar un inmueble. También permite cancelar deudas con otras entidades financieras o con personas físicas.

El monto mínimo de financiamiento es de ¢1 millón, mientras que el máximo dependerá de la capacidad de pago y la garantía del solicitante. En colones se financia hasta el 95% del valor del avalúo y en dólares hasta el 85%. En ambos casos, hasta un 5% puede destinarse al menaje del hogar. Las tasas fijas pueden pactarse a 2, 5 u 8 años, con plazos de hasta 30 años en colones y 25 en dólares.

Otra alternativa es Vivienda Accesible, dirigida a personas con ingresos medios, hasta el límite establecido por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Se ofrece en modalidad con bono —previa postulación— y sin bono, y permite financiar la compra de casa, lote y construcción, así como la reparación del inmueble.

Según lo dispuesto por el BANHVI, el monto máximo de la vivienda dependerá de la capacidad de pago y la garantía del solicitante, además del Tope de Vivienda de Interés Social, que al 19 de febrero se ubica en ¢76.500.000.

En la modalidad sin bono se financia hasta el 95% del valor del inmueble, mientras que con bono puede cubrirse el 100%. Este crédito se otorga únicamente en colones y con plazos de hasta 30 años.

Finalmente, el banco ofrece BCR Vivienda Impulso Sostenible, orientado a quienes deseen construir o remodelar bajo criterios de arquitectura sostenible. Incluye soluciones como sistemas de aprovechamiento de agua y luz natural, tecnologías de eficiencia energética y equipos como paneles y calentadores solares, aerogeneradores, sistemas de riego eficientes y purificación de agua, entre otros.

Este plan permite comprar vivienda, adquirir terreno y construir, remodelar o ampliar, e incluso reparar viviendas de terceros, siempre que no sea con fines comerciales. También contempla la cancelación de deudas hipotecarias con otras entidades o personas físicas.

La oferta está disponible en colones y dólares y en moneda nacional ofrece tasas fijas a 2 y 5 años y plazos de hasta 30 años; en dólares, la tasa es variable desde el inicio y el plazo máximo es de 25 años.

“Invitamos a todas las personas a visitar el stand del Banco de Costa Rica en Expoconstrucción para vivir una experiencia de atención innovadora y recibir asesoría personalizada por parte de ejecutivos expertos que analizarán en sitio las necesidades de cada cliente”, indicó la entidad.

Las condiciones trascienden la feria. Quienes no puedan asistir podrán gestionar su solicitud de crédito a través del sitio BCR Directo.

Las condiciones trascienden la feria. Quienes no puedan asistir podrán gestionar su solicitud de crédito a través del sitio BCR Directo. (BCR/BCR Expoconstrucción)