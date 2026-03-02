Lab de Ideas

Financiamiento hasta para el menaje y tasa fija de hasta ocho años: estas son las condiciones con las que BCR llega a Expoconstrucción 2026

La oferta de BCR en la Expoconstrucción 2026 incluye financiamiento hasta para el menaje del hogar y la exención de los pagos de avalúo y honorarios para las primeras 600 solicitudes: le contamos el detalle

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de BCR - Si entre sus planes para 2026 está comprar o construir vivienda, Expoconstrucción 2026 y la oferta que presentará el Banco de Costa Rica (BCR) en el evento pueden ser un buen punto de partida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.