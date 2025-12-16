Lab de Ideas

¿Hacia dónde se dirige el mercado de seguros para carros? Conversamos con la gerente general de Quálitas sobre las proyecciones para 2026

Un mercado de seguros “ya abierto”, retos en la movilidad vial y crecimiento: conversamos con Rosa María Morales, gerente general de Quálitas Costa Rica, sobre lo que le espera al sector en 2026

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Quálitas — Un mercado de seguros que ya está completamente abierto a la competencia, mayores retos en carretera y un nuevo año de crecimiento, marcan el panorama que visualiza Rosa María Morales, gerente general de Quálitas Costa Rica, de cara a 2026.








