¿Hacia dónde se dirige el mercado de seguros para carros? Conversamos con la gerente general de Quálitas sobre las proyecciones para 2026

Lab de Ideas con apoyo de Quálitas — Un mercado de seguros que ya está completamente abierto a la competencia, mayores retos en carretera y un nuevo año de crecimiento, marcan el panorama que visualiza Rosa María Morales, gerente general de Quálitas Costa Rica, de cara a 2026.

Así lo señaló en conversación con Lab de Ideas, tras un 2025 en el que la compañía creció cerca de un 14x.

Un mercado de seguros “ya abierto”, retos en la movilidad vial y crecimiento: conversamos con Rosa María Morales, gerente general de Quálitas Costa Rica, sobre lo que le espera al sector en 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

2025 con crecimiento del 14%

Quálitas, aseguradora especializada en autos, opera en seis países —México, El Salvador, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y Colombia— y tiene más de 6 millones de vehículos asegurados en la región, lo que la consolida como la aseguradora automotriz más grande de América Latina.

Según Morales, para 2026 se proyecta un crecimiento de entre el 15% y el 18%, con un desempeño “sostenido y firme” que en Costa Rica se refleja con la inversión superior a $20 millones que la empresa acaba de hacer en su edificio propio.

Quálitas invirtió, recientemente, más de 20 millones de dólares en un edificio propio para su sede en Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

No obstante, la ejecutiva advirtió que 2026 traerá desafíos: entre ellos destacó una posible desaceleración económica asociada al ciclo electoral y a la incertidumbre que esto genera en los consumidores, así como a la disponibilidad de autopartes y al impacto del tipo de cambio en el sector.

A pesar de ello, Morales considera que el sector automotriz seguirá creciendo, lo que obligará a elevar el nivel de las propuestas del mercado.

En ese sentido, destacó la importancia de ofrecer servicios sólidos y tarifas sostenibles, así como de fortalecer la industria. Para 2026, Morales adelantó que Quálitas lanzará nuevos productos dirigidos a flotas, arrendamientos y financieras, además de iniciativas orientadas a la inclusión de personas con menores ingresos:

“Una motocicleta de $2.000 es tan importante como un auto de lujo; necesitamos productos para toda la población”, afirmó.

Según indicó Morales, el 2025 les trajo un crecimiento cercano al 14%, con perspectivas a que el 2026 se mantendrá “sostenido y firme”. (JOHN DURAN/John Durán)

Pactos amistosos para reducir el tráfico

La movilidad vial será otro tema prioritario. Morales señaló que el congestionamiento en Costa Rica impacta directamente al sector asegurador y recordó que desde 2019 Quálitas impulsa el Pacto Amistoso, un mecanismo que permite resolver choques leves sin intervención de la Policía de Tránsito, con el fin de evitar bloqueos, mejorar la circulación y reducir emisiones.

La gerente abogó por que este mecanismo sea obligatorio en colisiones menores y anunció que incentivarán su uso con beneficios para los asegurados. No obstante, advirtió que el 68% de los vehículos del país no cuenta con seguro voluntario, lo que limita su aplicación, aunque adelantó que en 2026 habrá soluciones para este segmento.

"Aseguramos autos, cuidamos personas", este es el slogan de Quálitas. (JOHN DURAN/John Durán)

Finalmente, Morales subrayó la necesidad de una estrategia país más robusta en movilidad y transporte público, con más trenes, buses y mejores flotas, además de que se impulse el empleo local, el carpooling, el renting y el uso de plataformas.

Pese a los retos, la líder concluyó que el sector asegurador mantiene una perspectiva positiva:

“Tenemos casi un 50% de participación entre las aseguradoras privadas y si bien queremos aumentarla, queremos hacerlo técnicamente bien: con servicio, mejores proveedores y alianzas con marcas que entiendan que somos una industria que debe ser sostenible para todos”, finalizó.