Hasta el 20 de octubre: el Festival shnit San José regresa a los cines nacionales con su decimocuarta edición

El Festival Global de Cortometrajes shnit regresó este mes al país con su decimocuarta edición.

El encuentro arrancó el pasado jueves 10 de octubre y tendrá funciones en el Cine Magaly y en la Sala Garbo hasta el próximo domingo 20.

El festival promete ser una oportunidad para disfrutar del cine en formato corto, con una programación diversa que incluye cine local e internacional.

El festival shnit San José se extenderá hasta el próximo 20 de octubre y tendrá funciones en los cines Magaly y Sala Garbo.

A nivel nacional, la competencia Sabor Local: Churchill pondrá a competir a 12 cortometrajes costarricenses por los premios del Jurado y del Público.

Esta competencia se realizará en dos bloques: el Made in Costa Rica I, que se presentará el 12 de octubre, y el Made in Costa Rica II, que proyectará sus filmes en la presentación del sábado 19.

Además de las funciones de cortos internacionales, este año el festival presentará y premiará a filmes de diversos géneros: Animates, Love shnit, Peeping shnit, Comedy shnit y Scary shnit.

La agenda también incluye eventos especiales como el Best of 2024, uno que incluirá la selección de los mejores cortometrajes de todas las secciones que ofrece el festival y que se realizará el sábado 19; y el concurso Reel Time de 48 horas, donde los participantes mostrarán el resultado de sus cortos, realizados en un tiempo no mayor a dos días.

Alianza con Suiza

Este año el shnit trabajará en alianza con la Embajada de Suiza en Costa Rica con el fin de presentar dos funciones especiales del Festival de Cine de Locarno, ícono de ese país.

La alianza permitirá que se exhiban cortos de Suiza, Brasil, Argentina, Haití, San Vicente y las Granadinas y Francia, en funciones que arrancarán el martes 15 de octubre en el Cine Magaly. Esa misma noche, y a las 8:30, ese escenario proyectará la película Rivière, del director Hugues Hariche.

Por último, este año el shnit tendrá una serie de masterclasses para cineastas llamada Talent Focus, las cuales serán impartidas por profesionales del gremio.

El festival ofrece diferentes opciones de entradas que van desde el Full Pass para todas las funciones, el Week Pass para funciones semanales y entradas individuales que se pueden adquirir en las boleterías de los cines Magaly y Sala Garbo.

Para más información y acceder al cronograma de actividades completo, los interesados pueden ingresar aquí.