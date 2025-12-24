HUAWEI WATCH GT 6 marca un nuevo rumbo en los smartwatches con máxima autonomía, eficiencia y experiencia de uso

Lab de Ideas con el apoyo de HUAWEI - HUAWEI vuelve a marcar el ritmo del mercado con el lanzamiento del HUAWEI WATCH GT 6, la evolución de su icónica serie GT, que combina rendimiento, tecnología y estilo. Disponible en sus tres modelos: HUAWEI WATCH GT 6 46 Pro 46 mm, HUAWEI WATCH GT 6 46 mm y HUAWEI WATCH GT 6 de 41 mm. Este reloj llega para consolidar la posición de la marca como líder mundial en wearables, tras un crecimiento interanual del 11.7% durante el primer semestre de 2025, mientras que, en Costa Rica, ya registra la segunda posición, según la data de importaciones de agosto de este año.

“Ahora, el reloj inteligente es el nuevo centro de la vida digital de las personas. Une tecnología, salud y estilo en la muñeca, ocupando un lugar tan relevante como el teléfono en el día a día. Con la nueva generación de relojes HUAWEI WATCH GT 6, la vida de nuestros usuarios es más práctica y saludable”, comenta Rebeca Loría, gerente de mercadeo de HUAWEI Costa Rica.

Batería de ultra larga duración: energía para acompañar sin interrupciones ni preocupaciones. Uno de los grandes diferenciales del HUAWEI WATCH GT 6 es su autonomía sin precedentes, gracias a una batería de silicio con diseño optimizado, el cual rompe con las formas rectangulares convencionales y se integra a la forma del reloj para innovar el uso del espacio. Así se aprovecha un 26% más el espacio dentro, y se genera un 37% más de densidad energética que la versión anterior.

De esta forma, HUAWEI ha redefinido lo que significa una batería de ultra larga duración en la industria. Ahora los usuarios pueden aprovechar el acompañamiento de su reloj inteligente por más tiempo, sin estarse preocupando de cargarlo diariamente. Pueden disfrutar de la nueva asombrosa capacidad de duración de hasta 21 días, que supera las dos semanas de su predecesor, que por tanto tiempo fue ubicado como un líder innegable en capacidad de batería en un smartwatch.

Los modelos HUAWEI WATCH GT 6 Pro de 46 mm y HUAWEI WATCH GT 6 de 46 mm ofrecen hasta 21 días de batería, mientras la versión HUAWEI WATCH GT 6 de 41 mm alcanza hasta 14 días. Esto era imposible de pensar antes, pero ya no: ¿se imagina tener que cargar su reloj tan solo, aproximadamente, 17 veces al año? Con HUAWEI ahora es posible.

La carga es inalámbrica, rápida y el cargador viene incluido con el reloj.

Potenciómetro virtual: las funciones deportivas son cada vez más de alto rendimiento. En ciclismo, los deportistas suelen utilizar un dispositivo electrónico llamado “potenciómetro”, para medir en tiempo real la potencia generada durante el pedaleo. Suele instalarse en las bielas o pedales, por ejemplo, y trabaja con sensores para detectar la fuerza aplicada al pedalear, combinando estos datos con la cadencia para calcular la potencia (en vatios).

Los precios de esos artefactos pueden variar entre los $500 y $1000. Sin embargo, ahora HUAWEI, presentó por primera vez, un reloj inteligente que incorpora la medición de la potencia para ciclismo, a través de un potenciómetro virtual de muñeca, que ofrece análisis de rendimiento de nivel profesional, para disfrutar de una experiencia ciclista más avanzada.

Este potenciómetro del HUAWEI WATCH GT 6, calcula la potencia (fuerza x cadencia-cada vez que se pedalea-) utilizando datos en tiempo real como velocidad, altitud, pendiente, peso corporal y tipo de bicicleta, sin necesidad de un medidor físico adicional.

Este avance permite conocer el verdadero esfuerzo físico del ciclista, independientemente del viento o del terreno, ofreciendo métricas profesionales de rendimiento. Además, en caso de que el usuario lo desee, también podrá vincular el reloj con potenciómetros externos vía Bluetooth para obtener más datos y calcular inclusive lo que los conocedores del ciclismo usan para sus entrenamientos, conocido como FTP (Functional Threshold Power), es decir, la potencia máxima que puede mantenerse durante una hora antes de la fatiga.

Todo esto, genera información precisa y fácil de acceder. Tanto desde el reloj, como desde el celular, en la aplicación HUAWEI Salud, que los usuarios pueden instalar, para consultar toda su data, analizar los indicadores y tomar decisiones más estratégicas para sus entrenamientos y descansos.

Entre sus otras nuevas funciones para ciclistas destacan también la pausa inteligente en semáforos, y una función de detección de caídas que activa una solicitud SOS en caso de accidente.

Bienestar Emocional 2.0: cuidar la salud de forma integral con la más alta tecnología. La nueva actualización de su función Bienestar Emocional, que viene integrada en los HUAWEI WATCH GT 6, lleva el monitoreo del estado de ánimo a otro nivel, mejorando su precisión y el tiempo de medición. Ahora mide el estado emocional en 10 minutos, detectando, analizando y gestionando hasta 12 estados emocionales, entre ellos nervioso, desanimado, tranquilo, entusiasmado o relajado, clasificándolos por categoría, nivel de agitación y estado emocional.

Incluye también herramientas para fomentar la sanación emocional, con ejercicios de respiración, recordatorios de emociones y un análisis de tendencias que ayuda a reconocer cómo cambian los estados de ánimo a lo largo del tiempo. La experiencia se complementa con las esferas del reloj con mascotas animadas que reflejan el estado de ánimo, y que también son protagonistas de los ejercicios de respiración incluidos en el reloj.

El reloj también ofrece un panorama integral de salud, combinando datos de sueño, actividad física, frecuencia cardíaca, rigidez arterial, análisis de Electrocardiograma (ECG) – esta función disponible en la versión Pro- y oxigenación (SpO₂) para brindar una visión completa del bienestar físico y emocional.

Todos los modelos cuentan con 2 años de garantía. (HUAWEI WATCH GT 6 /HUAWEI WATCH GT 6)

Compatibilidad total y nuevas esferas interactivas. El HUAWEI WATCH GT 6 es totalmente compatible con iOS y Android, asegurando una experiencia fluida sin importar el sistema operativo. Sus nuevas esferas interactivas con mascotas son más brillantes, coloridas y personalizables, reflejando la personalidad y estado de ánimo del usuario.

También ahora permite poner videos de hasta 5 segundos en la carátula, para personalizar aún más el estilo del reloj.

Además, todos los modelos cuentan con 2 años de garantía, reafirmando el compromiso de HUAWEI con la calidad y durabilidad.

Diseño premium: elegancia con propósito. La versión HUAWEI WATCH GT 6 Pro destaca por sus materiales de lujo: cristal de zafiro, aleación de titanio de grado aeronáutico y cerámica nano cristalina, con 3.000 nits de brillo que garantizan visibilidad incluso bajo la luz directa del sol. Su resistencia al agua alcanza hasta 40 metros de profundidad, con certificaciones IP69 y 5 ATM.

Este modelo y las versiones de 46 mm, ya están disponibles en kölbi, kölbi, Gollo, Mexpress, Intelec y Unimart.