HUAWEI WATCH GT 6 marca un nuevo rumbo en los smartwatches con máxima autonomía, eficiencia y experiencia de uso

Relojes HUAWEI WATCH GT 6 están disponibles en kölbi, Gollo, Mexpress, Intelec y Unimart

Por Redacción EF

Lab de Ideas con el apoyo de HUAWEI - HUAWEI vuelve a marcar el ritmo del mercado con el lanzamiento del HUAWEI WATCH GT 6, la evolución de su icónica serie GT, que combina rendimiento, tecnología y estilo. Disponible en sus tres modelos: HUAWEI WATCH GT 6 46 Pro 46 mm, HUAWEI WATCH GT 6 46 mm y HUAWEI WATCH GT 6 de 41 mm. Este reloj llega para consolidar la posición de la marca como líder mundial en wearables, tras un crecimiento interanual del 11.7% durante el primer semestre de 2025, mientras que, en Costa Rica, ya registra la segunda posición, según la data de importaciones de agosto de este año.








