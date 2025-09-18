Lab de Ideas

+Humanos: Fundadores de ‘Chepe se baña’ inauguran centro de salud especializado para personas en condición de calle

El centro de salud estará dedicado a atender a personas en condición de calle, en pobreza extrema y a personas migrantes en tránsito

Por Andrea Mora Zamora

La Fundación ProMundo, reconocida por el proyecto “Chepe se Baña”, acaba de inagurar +Humanos, un nuevo centro de salud dedicado a atender a personas en condición de calle, en pobreza extrema y a migrantes en tránsito.








Chepe Se BañaFundación ProMundo
