INA habilita inscripciones para cursos gratuitos: vea cuáles son

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió inscripciones para una serie de cursos de capacitación que impartirá durante el 2026 en distintas sedes del país.

La oferta incluye formación en áreas como tecnología, gastronomía, panificación, mecánica, redes, estética, gestión empresarial y servicios de alimentos y bebidas.

Asimismo, todos estos cursos forman parte de la oferta regular de capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje y son gratuitos, por lo que no tienen costo de matrícula ni de mensualidades para las personas participantes.

Las opciones están dirigidas a personas mayores de 15, 17 o 18 años, según cada curso. Además, cada programa cuenta con requisitos académicos y administrativos propios, así como con fechas, horarios y modalidades diferenciadas.

Los cursos se abrieron en áreas como tecnología, gastronomía, mecánica, redes y gestión empresarial: aquí le contamos cómo inscribirse. (Foto: INA.)

A continuación, le detallamos algunos de los cursos disponibles:

1. Instalación de infraestructura física para redes de comunicación de datos

El curso se impartirá en el Centro de Formación Profesional de San Ramón y está dirigido a personas mayores de 17 años que sepan leer y escribir, dominen las operaciones matemáticas básicas y cuenten con el certificado de conclusión del tercer ciclo de educación general básica (noveno año).

La capacitación iniciará el 5 de marzo y se extenderá hasta el 28 de setiembre, con un horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., en las instalaciones del INA de San Ramón, frente al Mall Plaza Occidente.

El proceso de inscripción se realizará en línea, del 12 de enero al 4 de febrero o hasta completar el cupo disponible.

2. Mecánica para bicicletas

El curso se impartirá en el Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales y está dirigido a personas mayores de 17 años que cuenten con sexto grado aprobado. Se requiere saber leer y escribir y presentarse con cédula de identidad vigente; en el caso de personas extranjeras, deben contar con residencia al día o DIMEX.

La capacitación iniciará el 27 de enero de y finalizará el 26 de mayo, con clases de lunes a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 1:30 p.m., en Alajuelita, 400 metros al sur del templo católico.

La inscripción se realizará de forma presencial, del 13 al 16 de enero, hasta completar el cupo.

3. Operaciones de asistencia en la cocina

Este curso se impartirá en el Centro de Formación Plurisectorial de Heredia y está dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con certificado de conclusión del I y II ciclo de educación general básica (sexto grado).

Se requiere disponibilidad para degustar alimentos y bebidas, uso de uniforme durante la formación y carné de manipulación de alimentos vigente.

La capacitación dará inicio el 5 de marzo y se extenderá hasta el 22 de marzo de 2027, con clases de lunes a viernes, en horario nocturno, de 7:30 p.m. a 1:30 p.m., en San Francisco de Heredia.

La inscripción se realizará en línea, a partir del 13 de enero y hasta llenar cupo.

4. Panificación tradicional

El curso se impartirá en el Centro de Formación Profesional de Cartago y está dirigido a personas mayores de 18 años que sepan leer y escribir, con sexto grado aprobado o superior.

Además, se requiere contar con título de manipulación de alimentos vigente y participar en un proceso de admisión.

La capacitación iniciará el 23 de enero y finalizará el 19 de noviembre, con un horario de lunes a viernes, de 2:30 p.m. a 7:30 p.m., en el Centro de Formación Cartago, ubicado al costado norte de Metrocentro.

La inscripción se realizará de forma presencial, a partir del 19 de enero y se mantendrá abierta hasta agotar cupo.

5. Planeamiento estratégico para pymes

Este curso se impartirá en el Centro de Formación Profesional de Alajuela y está dirigido a personas mayores de 18 años, con noveno año aprobado y conocimientos básicos en herramientas informáticas.

La modalidad de impartición será sincrónica, mediante la plataforma Teams.

La capacitación iniciará el 2 de febrero y finalizará el 25 de marzo, con sesiones los lunes, martes y miércoles, de 5:30 p.m. a 9:00 p.m.

El proceso de inscripción se realizará en línea, del 13 al 16 de enero o hasta completar el cupo disponible.

6. Redes de computadoras (CCNA)

El curso se impartirá en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Telemática y Microelectrónica y está orientado a personas mayores de 17 años que cuenten con bachillerato en educación media y conocimientos básicos del sistema operativo Windows.

La capacitación iniciará el 4 de febrero y se extenderá hasta el 4 de mayo de 2027. Las clases se impartirán de forma presencial, los miércoles, en un horario mixto de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en Alajuela, barrio Plywood.

La inscripción se realizará en línea, del 12 al 16 de enero o hasta llenar cupo.

7. Selección de productos cosméticos y terapias manuales para estética hidrotermal (servicios wellness)

Este curso se impartirá en el Centro de Formación Taller Público de Cartago – Loyola y está dirigido a personas mayores de 18 años, residentes en la zona de Cartago, con noveno año aprobado y formación o experiencia previa en estética o terapia física, según los requisitos oficiales.

La capacitación iniciará el 5 de febrero y finalizará el 26 de marzo, con clases presenciales los jueves y viernes, en horario de 7:30 a.m. a 2:30 p.m., en las instalaciones del centro de formación.

La inscripción se realizará en línea y se mantendrá abierta hasta completar el cupo.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deben realizar el proceso de inscripción en línea o de forma presencial, según lo indique cada curso, a través del sitio oficial del INA. www.inainscripcioncursos.ac.cr.

El INA recuerda que los cupos son limitados y que cada programa exige el cumplimiento de los requisitos establecidos.