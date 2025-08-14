Lab de Ideas

¿Incide la menstruación en el rendimiento laboral? Mujeres afirman que sí y expertos piden tomar medidas

Una encuesta de Essity y Nosotras Women Connecting revela que el 48% de las mujeres consultadas considera a la menstruación como un factor que influye en su rendimiento laboral

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Una encuesta comandada por la compañía Essity y la organización Nosotras Women Connecting (creadora de la iniciativa Cambiemos La Regla) reveló que muchas mujeres ven a la menstruación como un factor que influye en su rendimiento laboral.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EssityNosotras Women ConnectingMenstruaciónEntornos laborales
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.