Interaction Ogilvy expande su práctica con Ogilvy Consulting para impulsar el crecimiento transformador de marcas y negocios

Lab de Ideas con apoyo de Ogilvy Consulting — Interaction Ogilvy anunció la expansión de sus servicios con el lanzamiento de Ogilvy Consulting, la división global de consultoría estratégica, marca y transformación empresarial de Ogilvy.

Con este paso, la operación en Costa Rica busca fortalecer su posición como socio estratégico para compañías que deseen evolucionar y generar un impacto real.

“Las empresas en la región enfrentan contextos de alta competencia, digitalización acelerada y la necesidad de innovar con propósito. Nuestra práctica de Consulting reúne a profesionales con trayectoria internacional y local para ofrecer a nuestros clientes la claridad estratégica que necesitan para prepararse hacia el futuro”, dijo a El Financiero Erick Apuy, CEO de Interaction Ogilvy Costa Rica.

“Nuestro diferencial es nuestra capacidad creativa, que atraviesa todos los ejes de negocio y que ahora potenciaremos desde Consulting”, agregó.

Equipo de Ogilvy Consulting. En la fila superior, de izquierda a derecha: Daniela Laclé (Directora de Consultoría) y Erick Apuy (CEO). En la fila inferior: Ariel Molina (Planificación Estratégica) y Adriana Venegas (Directora Digital). (Ogilvy Consulting/Ogilvy Consulting)

Estrategia, marketing y transformación de marca

Ogilvy Consulting integrará pensamiento estratégico avanzado en negocios con marketing y transformación de marca, combinando creatividad, rigor analítico y visión de futuro, pilares que distinguen a Ogilvy a nivel global.

“Esta combinación permite a las organizaciones anticipar desafíos, identificar nuevas oportunidades y diseñar soluciones que impulsan un crecimiento sostenible y significativo”, señaló Apuy.

La práctica de Ogilvy Consulting en Costa Rica estará liderada por un equipo de trayectoria internacional. Daniela Laclé, directora de Consultoría, asumirá la conducción del área con un enfoque centrado en el crecimiento de marcas y negocios. Con experiencia en estrategia de marca y transformación empresarial en mercados como Londres y Nueva York, Laclé aportará una visión de vanguardia adaptada al contexto local.

El equipo se complementa con perfiles senior de amplia experiencia internacional: contará con especialistas digitales con más de 14 años de trayectoria en el entorno digital, que han liderado estrategias omnicanal y campañas creativas en social media para mercados de España, Latinoamérica y EMEA; así como con consultores estratégicos con sólida experiencia en creatividad, innovación y future thinking, y una destacada trayectoria en la región y Sudamérica para marcas líderes de múltiples industrias, con trabajos reconocidos en certámenes internacionales.

“Este equipo nos permite ofrecer una consultoría con profundidad estratégica, sensibilidad creativa y una mirada contemporánea del negocio”, destacó Apuy.

Conectados con toda la región

Desde San José, el equipo de Ogilvy Consulting trabaja de manera integrada con especialistas de la región para asegurar el acceso a las mejores prácticas y su aplicación contextualizada al mercado centroamericano. Esta expansión forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la oferta de consultoría en Centroamérica, impulsada por Ogilvy Latina.

La práctica en Costa Rica colabora con otras oficinas, como México como uno de sus hubs regionales clave, para facilitar el intercambio de capacidades y talento, según las necesidades de cada proyecto.

También se acompaña a empresas líderes en sectores como servicios financieros, consumo masivo, tecnología, retail y salud, así como a organizaciones sin fines de lucro, desde la definición estratégica hasta la implementación efectiva, con soluciones diseñadas a la medida.

“De esta forma, Interaction Ogilvy refuerza su propuesta de valor, con Ogilvy Consulting funcionando como un eje de negocio especializado que aporta su enfoque estratégico y complementa la creatividad y capacidad de ejecución del ecosistema Ogilvy. Esta expansión responde a la oportunidad de ofrecer al ecosistema empresarial costarricense capacidades de consultoría alineadas con las tendencias actuales y basadas en un entendimiento profundo del contexto local”, enfatizó Apuy.

La práctica local ofrecerá seis áreas de especialización:

Estrategia de Crecimiento e Innovación Empresarial : estrategias diseñadas para acelerar el crecimiento y maximizar el valor de organizaciones, productos, servicios y modelos de negocio, desde la idea hasta el mercado. Transformación Empresarial : reconfiguración de estructuras, procesos y culturas para lograr organizaciones más ágiles, con la posibilidad de integrar diagnósticos de preparación para inteligencia artificial. Innovación de Marca y Marketing : que den impulso y diferenciación de marcas mediante estrategias de portafolio, storytelling y experiencias que fortalezcan su conexión con los consumidores. Sostenibilidad : integrar prácticas sostenibles en la estrategia corporativa y promocionar culturas diversas, inclusivas y alineadas con los objetivos de negocio. Ciencias del Comportamiento : aplicar el entendimiento del comportamiento humano en el diseño de intervenciones y estrategias de comunicación que generen cambios reales y medibles. Insights de Crecimiento, Tendencias y Visión de Futuro : analizar datos y tendencias para anticipar cambios del mercado y definir rutas de crecimiento sostenibles y diferenciadas.

Espacios de trabajo de Ogilvy Consulting. (Ogilvy Consulting/Ogilvy Consulting)