Investigación lleva a tico a recibir prestigioso premio de la mano de la princesa de España: lea de qué trató su trabajo

El costarricense Alexander Chaverri fue parte de los galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024, el cual fue entregado en España el pasado mes de octubre.

Chaverri es politólogo y ha trabajado en instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo; y actualmente se desempeña como jefe de Despacho de la Municipalidad de Heredia.

El pasado viernes 25 de octubre, el tico recibió el galardón de la mano de la princesa Leonor y en presencia de toda la familia real española, en representación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), entidad ganadora de la condecoración este año.

Los Premios Princesa de Asturias son galardones que se entregan anualmente a proyectos que contribuyen a la exaltación y promoción científica, cultural y humanística, en las categorías de artes, comunicación y humanidades, ciencias sociales, deportes, letras, innovación científica, técnica y concordia y cooperación internacional.

Esta última es la que ganó la OEI, entidad que eligió a Chaverri para ser el receptor del premio en nombre de la organización.

La investigación que Chaverri realizó en su doctorado trata sobre los cuidados de larga duración en Costa Rica y qué hace falta para evitar un “tsunami” en el tema.

El costarricense fue elegido para recibir la premiación por ser el primer doctor graduado del programa de movilidad académica Paulo Freire+ de la OEI y por conseguirlo con el doble de publicaciones científicas que el resto de compañeros. Además, la defensa de su tesis doctoral consiguió la máxima calificación posible: “Sobresaliente Cum Laude”.

En su designación también se premió el impacto que la investigación del tico ha tenido en las políticas públicas costarricenses tras su regreso al país.

“Yo recibo el premio por haber sido el primer becario y el más exitoso del programa de becas doctorales Pablo Freire + y porque la investigación que yo realicé se tradujo en una política pública, que es la Política Nacional de Cuidados de Costa Rica, y en insumos para la creación de la Ley 10.192 —Ley de Creación del Sistema de Cuidados—. Tan es así que en la exposición de motivos de la ley todas las citas que hay son mías; yo las redacté”, explicó Chaverri en una entrevista concedida a EF.

Junto al costarricense, la OEI envió como emisarios al secretario general, Mariano Jabonero; al director de la oficina de Colombia, Martín Lorenzo —quien participó como garante en la firma de los acuerdos de paz de ese país con la guerrilla— y la portuguesa María Isabel Guerra, quien lidera un programa de lenguas entre Portugal y España donde se enseña a los niños de los territorios fronterizos que hablen las dos lenguas.

En la elección de los ganadores del Premio Príncipe de Asturias participa un jurado de cerca de 72 expertos que luego hacen una consulta con 8.000 pares alrededor del mundo para conocer el impacto de diferentes investigaciones o aportes que puedan mejorar el entorno humano. Figuras como Luiz Inácio Lula da Silva y Nelson Mandela han sido parte de los galardonados en el pasado con este premio de cooperación internacional.

Impacto en Costa Rica

La investigación que Chaverri realizó en su doctorado trata sobre los cuidados de larga duración en Costa Rica y qué hace falta para evitar un “tsunami” en el tema.

La investigación premiada que realizó Chaverri trató el tema de los cuidados de larga duración en Costa Rica y qué hace falta, según él, para evitar un “tsunami” sobre el tema en el país.

“Estos cuidados, a diferencia de otros, no son puntuales y no son en un momento en particular sino que se sostienen durante una cantidad importante de tiempo. Estos son cuidados principalmente asociados a personas adultas mayores y Costa Rica —¡ojo el dato!— es el país de toda América que envejece más rápido: es el que tiene la esperanza de vida más alta al nacer del continente, solo detrás de Canadá, con una ultra baja natalidad de apenas 1.3 hijos por mujer. ¿Esto qué significa? que si el Estado no asume los cuidados en la última etapa de la vida como un tema público, ya no va a poder resolverse estos problemas porque nos quedaremos sin quien lo haga a futuro”.

Según el investigador, el tema debe asumirse “como una responsabilidad pública y una tarea compartida entre las familias, las comunidades, las instituciones y el mercado” para evitar que “se taquee todavía más el sistema de salud, ya no con atenciones no hospitalarias sino con camillas que se tendrán que utilizar para cuidados de carácter social”.

Los descubrimientos de la investigación se tradujeron en la ley señalada y permiten que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) cuente con una Secretaría Nacional de Cuidados que integra a diez instituciones con el fin de “empezar a posicionar en la esfera pública servicios como el de teleasistencia“.

Este servicio es uno que da seguimiento, recordatorio de medicación y atención de emergencias a adultos mayores, el cual “ya está en funcionamiento en Costa Rica, por primera vez, en la Municipalidad de Heredia":

“Hoy tenemos un contingente de 317 personas adultas mayores que están recibiendo teleasistencia y Heredia es la primera en Mesoamérica en brindarlo de manera pública para todas las personas adultas mayores que se lo han solicitado”.

Chaverri reconoce, sin embargo, que aún quedan muchos temas pendientes porque, en sus palabras, “el gobierno actual no va de momento en esa dirección y lo cierto es que no hay nuevo financiamiento en la última versión de ley”.

Dejando de lado el panorama actual, investigaciones como la suya, que derivan en cambios de política pública, son las meritorias de reconocmientos internacionales. En este caso, otorgados por el la corona española.

Chaverri recibió el premio de manos de la Princesa Leonor y frente a la familia real española.

---

‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.